Radio Vaticana celebra el Día Mundial de la Radio con siete programas multilingües

El 13 de febrero de 2026, con motivo del Día Mundial de la Radio (WRD), Radio Vaticana – Vatican News promueve una iniciativa especial en siete idiomas con siete programas de radio que se convertirán en podcasts temáticos dedicados al futuro de la radio, al servicio público, a la innovación y a la relación entre los medios, la sociedad y la inteligencia artificial, bajo el lema “AI is a tool, not a voice” (La IA es una herramienta, no una voz).

(vaticannews.va/).-La iniciativa llega un día después del 95º cumpleaños de la Radio de los Papas: el 12 de febrero de 2026. Fundada en 1931 por voluntad del Papa Pío XI y realizada por el padre de la radio, Guglielmo Marconi, la emisora del Papa representa una de las experiencias radiofónicas más antiguas del mundo, nacida para conectar a la Santa Sede con todos los rincones del planeta y hablar a diversos pueblos, culturas e idiomas.

“AI is a tool, not a voice”

En el centro de los programas estará el tema elegido para el WRD 2026: “AI is a tool, not a voice”. Una afirmación que se convierte en punto de reflexión y diálogo a la luz del Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2026, que reclama el valor de la responsabilidad humana, del discernimiento y de la voz auténtica en la comunicación en la era de la inteligencia artificial.

Las voces de expertos internacionales, directivos, académicos e innovadores

Los siete programas contarán con la participación de expertos internacionales, directivos de emisoras, académicos, innovadores y profesionales del sector radiofónico y mediático. Todos ellos han sido convocados para reflexionar sobre cómo la radio -un medio profundamente humano, hecho de voz, relación y proximidad- puede habitar el tiempo de la IA sin perder su propia identidad.

Para el programa en lengua italiana, intervendrán Andrea Borgnino, responsable editorial de RaiPlay Sound; Ivana Faccioli, directora de RTL 102.5 News; Massimiliano Menichetti, vicedirector editorial responsable de Radio Vaticana – Vatican News; y Alessandro Gisotti, presidente del Radio and Audio News Group de la EBU.

Los invitados de los programas en inglés, francés y alemán

En la emisión en lengua inglesa participarán el Padre Felmar Castrodes Fiel, SVD, director general de Radio Veritas Asia, junto a Elizabeth O’Malley, responsable de redacción y programación de Radio Maria England. Por su parte, el programa en lengua francesa contará con las aportaciones de Baptiste Detombe, autor del libro “L’homme démantelé”; el Padre Ernest Kouadio, doctor en comunicación social y especialista en la relación entre Iglesia e IA; y Florent Latrive, responsable de estrategias digitales de Radio France.

En cuanto a la lengua alemana, se podrán escuchar las reflexiones de Gregor Schmalzried, experto en IA, periodista y podcaster de ARD en Alemania; Stefan Kollinger, director de innovación de la ORF austriaca; y Philip Meyer, miembro del consejo editorial de la SRF suiza.

Las voces de los programas en español, portugués y polaco

Los invitados encargados de enriquecer el debate en español serán Noel Díaz, director de la red Radio ESNE para EE. UU. y Centroamérica; Fray Miguel Gullón, presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER); y Eva Fernández, corresponsal de Radio COPE España.

En lengua portuguesa, participarán el Padre José Inácio de Medeiros, CSsR, exdirector general de Rádio Aparecida; Fernando Geronazzo, asesor de comunicación de la Archidiócesis de São Paulo; el Padre Danilo Pinto dos Santos de la Archidiócesis de Salvador; y el director de Rádio Excelsior da Bahia.

Finalmente, para la lengua polaca, intervendrán Patrycja Michońska, CEO de Radio Plus (Eurozet); Don Mariusz Wedziuk, director del Foro de Radios Católicas Independientes; Mirosław Kasprzak, responsable de Radio Lublin; y Krzysztof Kiryczyk, coordinador de redactores de Radio Zet.

Radio Vaticana: unir al mundo con las ondas de la voz

Los programas pondrán en diálogo experiencias provenientes de Europa, África, América Latina y Asia, mostrando cómo la radio sigue siendo un instrumento insustituible de proximidad, educación, evangelización, servicio público e innovación.

A 95 años de su nacimiento, la Radio del Papa, construida por Marconi, confirma así su vocación originaria: unir al mundo a través de las ondas de la voz, hoy también a través de los podcasts y las nuevas plataformas digitales. En la época de la inteligencia artificial, la radio quiere recordar al mundo que: la tecnología puede ser sin duda una herramienta, pero la voz seguirá siendo siempre humana.