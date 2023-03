Radio Vaticano presenta el estreno mundial en radio de «7»

Meditación sobre «Septem verba Christi in cruce» de Joseph Haydn para percusión, barítono y electrónica de Marcello Filotei, en colaboración con la Cappella Musicale Pontificia Sistina y con la interpretación del conjunto Ars Ludi. Conferencia de prensa el 29 de marzo, a las 12, en la Sala Marconi del Palazzo Pio. El estreno se emitió el 2 de abril a las 00.01

(vaticannews.va/it).-Reflexionar sobre el presente con una visión original injertada en la tradición. Radio Vaticano presenta el estreno mundial de «7″, una meditación sobre Septem verba Christi in cruce de Joseph Haydn, para percusión, electrónica y barítono, de Marcello Filotei, realizada gracias a la colaboración con la Cappella Musicale Pontificia Sistina y la actuación del conjunto Ars Ludi, un grupo de percusionistas de renombre internacional, ganador del León de Plata en la Bienal de Música de Venecia 2022.

Releer la realidad con esperanza

«La Radio de los Papas habla en notas desde su nacimiento, en 1931 cuando el padre de la radiofonía, Guglielmo Marconi, encendió, después de haberla construido, nuestra estación encargada por Pío XI – subraya el jefe de Radio Vaticano – Vatican News, Massimiliano Menichetti -. Hoy nuestra oferta musical es una de las columnas vertebrales (Junto con la liturgia, la difusión de las palabras del Papa, la información, los programas en profundidad, culturales y religiosos), de la programación diaria en italiano y de los horarios de las 30 radios web en el idioma. Nuestra línea editorial ofrece prácticamente todos los géneros musicales, favoreciendo la música clásica y sacra. La grabación y difusión de los conciertos pertenece a nuestra historia y para la Semana Santa hemos confiado al Maestro Filotei, de la redacción «Musicali», una obra que, a partir de Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Joseph Haydn, pretendía releer la realidad que nos rodea de esperanza, pero sin ocultar las dificultades y tragedias que vive el mundo. Nació la canción titulada «7″, escrita en número para que cada uno pueda pronunciarla en su propio idioma, precisamente para reiterar el espíritu inclusivo de la música en la diversidad, como a menudo enfatiza el Papa Francisco».

La primera el 2 de abril

«7», grabado en la Sala Assunta en el Vaticano, será transmitido por los medios de comunicación del Vaticano como un estreno mundial de radio el 2 de abril a las 00.01 hora de Roma (en las 30 radios web del sistema de información Radio Vaticano – Vatican News, vía satélite; en DAB + para Italia y el área de Roma), antes de ser ofrecido al circuito Euroradio que lo transmitirá a partir del domingo 2 de abril, en el marco de la Temporada de Conciertos y con motivo del proyecto de Semana Santa. El 2 de abril a las 22 pm el canal italiano de la

Radio Vaticano propondrá un especial dedicado al «7». A partir del 3 de abril, la actuación estará disponible como podcast en la plataforma Radio Vaticano – Vatican News. La pieza en versión video, realizada en el Aula Pablo VI para la particular consonancia con la estructura arquitectónica, embellecida por la escultura de Pericle Fazzini «Resurrección», estará disponible a partir de mediados de abril.

Personal inusual

Para la realización de «7″ se eligió un conjunto inusual, proporcionando en la partitura una gran batería de percusión para obtener modos particulares de emisión de sonido. La duración de la canción es de unos 40 minutos. Gracias a la colaboración con la Cappella Musicale Pontificia Sistina, participó en el proyecto Patrizio La Placa, cantante del «Coro del Papa» que, estrictamente en latín, entonó las palabras tomadas de los textos sagrados en las melodías compuestas por el propio Haydn. La electrónica interviene en un solo momento proponiendo en más de 20 idiomas la frase «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Una humanidad sufriente a la que han dado voz algunos periodistas de la radiodifusión pontificia, que cada día, hacia todas las latitudes, difunden la voz del Papa y pretenden no sólo informar, sino llevar la esperanza de la fe a todo el mundo y ofrecer una clave para interpretar los hechos a la luz del Evangelio.

Rueda de prensa

La conferencia de prensa contará con la presencia de: Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación; Massimiliano Menichetti, director de Radio Vaticano – Vatican News; Marcos Pavan, Director de la Pontificia Capilla Sixtina; Marco Di Battista, creador y productor del proyecto; el compositor Marcello Filotei; Ars Ludi (Gianluca Ruggeri, Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi, Marco Di Gasbarro, Davide Fabrizio, Nathan Scibiwolk, Davide Soro); Patrizio La Placa, cantante de la Pontificia Capilla Sixtina.