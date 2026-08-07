Reclac fortalece la comunicación eclesial en América Latina y el Caribe

La Red Eclesial de Comunicación de Latinoamérica y el Caribe (Reclac) concluyó su Primera Asamblea General en Santiago de Chile reafirmando una comunicación centrada en Cristo, al servicio del Evangelio y abierta a los desafíos actuales, como la inteligencia artificial, con un mensaje de esperanza, comunión y fraternidad.

(vaticannews.va).-La Red Eclesial de Comunicación de Latinoamérica y el Caribe (Reclac) concluyó su Primera Asamblea General con un llamado a fortalecer una comunicación inspirada en el Evangelio, centrada en Jesucristo y orientada a sembrar esperanza en los pueblos del continente. Tras varios días de encuentro, reflexión y discernimiento, representantes de distintos países de América Latina y el Caribe destacaron en Santiago de Chile la importancia de consolidar una red que impulse el trabajo conjunto de los comunicadores eclesiales desde la comunión, la sinodalidad y el servicio a la misión de la Iglesia.

En el mensaje final, los participantes agradecieron el respaldo de los obispos de la región, cuyo acompañamiento ha sido fundamental para el nacimiento y desarrollo de la Reclac. Asimismo, renovaron su disposición de seguir colaborando con las Iglesias locales para hacer de la comunicación un instrumento de encuentro y evangelización.

Inteligencia artificial al servicio de la persona

Uno de los momentos centrales de la Asamblea fue la participación en el VII Seminario Internacional Comunicaciones de Iglesia, realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí, especialistas y comunicadores dialogaron sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la misión evangelizadora y la ética de la comunicación. Las reflexiones tomaron como referencia la encíclica Magnifica Humanitas, que coloca a la persona humana en el centro del desarrollo tecnológico. Los asistentes coincidieron en que las nuevas herramientas digitales solo adquieren verdadero sentido cuando favorecen la dignidad humana, la búsqueda de la verdad y el bien común.

Un paso decisivo para la consolidación de la red

La Asamblea también marcó un hito institucional para la Reclac. Durante las jornadas fueron aprobados los estatutos que regirán el funcionamiento de la organización y se eligió a su primera coordinación, decisiones que fortalecen la estructura de esta iniciativa continental. Los participantes describieron el proceso como una experiencia marcada por el diálogo, la escucha mutua y el discernimiento comunitario, convencidos de que el trabajo en red permitirá responder con mayor eficacia a los desafíos actuales de la comunicación eclesial.

Cercanía con los pueblos que sufren

En su declaración final, la Reclac expresó su solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron a diversas comunidades, así como con Cuba, donde la prolongada crisis energética continúa impactando la vida cotidiana de millones de personas. La red manifestó su compromiso de seguir acompañando estas realidades mediante una comunicación que visibilice el sufrimiento de las poblaciones afectadas, promueva la solidaridad y contribuya a generar esperanza.

Una comunicación que construya paz

Como horizonte para los próximos años, la Reclac reiteró que la comunicación eclesial debe promover la dignidad de cada persona, fortalecer la fraternidad entre los pueblos y contribuir al cuidado de la creación. Frente a los escenarios de violencia, exclusión y pobreza que atraviesa América Latina y el Caribe, los comunicadores asumieron el desafío de anunciar el Evangelio con un lenguaje capaz de tender puentes y favorecer el encuentro. En ese sentido, retomaron la invitación del papa León XIV a «desarmar las palabras de toda agresividad», convencidos de que la comunicación puede convertirse en una herramienta para la reconciliación y la construcción de la paz.

Con este llamado concluyó la Primera Asamblea General de la Reclac, dejando trazada una hoja de ruta que busca fortalecer la colaboración entre los comunicadores católicos del continente y renovar su compromiso con una comunicación al servicio de la vida, la esperanza y la misión de la Iglesia.