REGIONAL NORDESTE 2 REALIZA 8º MUTICOM E DEFINE PRÓXIMA EDIÇÃO PARA MACEIÓ, EM 2024

(cnbb.org.br).-Depois de três dias intensos, chegou ao fim, neste domingo (31), o 8º Mutirão de Comunicação da CNBB Nordeste 2 (Muticom NE2), sediado na Diocese de Patos (PB). A solenidade de encerramento foi marcada pelo anúncio da sede da próxima edição, misturando o sentimento de saudade com o de expectativa para o reencontro. Este momento acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2024, na Arquidiocese de Maceió (AL).

A cidade-sede do 9º Muticom foi eleita pelos coordenadores diocesanos e arquidiocesanos da Pastoral da Comunicação (Pascom) durante reunião realizada no sábado (30). Esta será a segunda vez que Maceió receberá os comunicadores e as comunicadoras de Alagoas, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Em 2011, a capital alagoana vivenciou o 4º Muticom, que refletiu o tema “Processos de comunicação e mídias digitais: evangelização em tempos de cibercultura”.