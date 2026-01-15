“Reza con el Papa”, una red de comunión real en tiempos de división

En la Oficina de Prensa de la Santa Sede se presentó la iniciativa promovida por el Dicasterio para la Comunicación y la Red Mundial de Oración del Papa. “Todavía es posible encontrarse -afirma el prefecto Paolo Ruffini-: la oración ayuda a devolver la unidad a lo que está dividido”. Para el director de la Red, el padre Fones, se trata de “una puerta abierta para unirse a las intenciones del Pontífice”.

(vaticannews.va).-Desde la capilla de San Pellegrino, en el Vaticano, hasta el mundo entero, creando una red de comunión real y no solo virtual junto al Papa León XIV. Este es el sentido de la nueva iniciativa “Reza con el Papa”, promovida por la Red Mundial de Oración del Papa (Pope’s Worldwide Prayer Network) y presentada hoy, miércoles 7 de enero, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La presentación estuvo a cargo del prefecto del Dicasterio para la Comunicación, parte activa del proyecto junto con la Red Mundial de Oración del Papa, poco antes del lanzamiento del primer video con las intenciones de oración para el mes de enero, grabado por el Pontífice en tres idiomas: inglés, italiano y español.

El Papa: la oración para hacer renacer la esperanza en un mundo nuevo

En el video y en el audio con las intenciones de oración para el mes de enero –“Por la oración con la Palabra de Dios”- el Papa León XIV inaugura el proyecto “Reza con el Papa” y exhorta a los fieles a redescubrir la fuerza de la oración como fuente de esperanza.

Ruffini: el tiempo lento de la oración

“La oración íntima y universal del Papa se ofrece de un modo nuevo, sobrio y potente, como un instrumento visible de unidad y de comunión en el Señor, un punto de encuentro para millones de personas, presentes tanto en el espacio digital como en los espacios concretos de su vida, comenzando por el corazón de cada uno”. Así lo afirmó Paolo Ruffini, quien subrayó la importancia de la “red” como “instrumento de comunión” y, por lo tanto, de la comunión como “instrumento de comunicación”.

Esta propuesta -añadió- desafía la velocidad de nuestro tiempo y sitúa al ser humano de hoy en “un espacio protegido, en un tiempo lento, de oración”. “Esta red, que no es virtual sino real, demuestra que todavía es posible -afirmó Ruffini- encontrarse, incluso en un tiempo de divisiones, de bombas y de guerras”. La oración, subrayó, ayuda a devolver la unidad a lo que está dividido.

Las distintas intenciones de oración

El encuentro mensual en el que León XIV invita a la Iglesia y a los fieles a rezar juntos está marcado por una intención que cambia cada mes a lo largo de 2026 y que aborda diversos aspectos: desde los desafíos del mundo, como el desarme y la paz, hasta los retos propios de la Iglesia, como la evangelización.

La iniciativa adopta un lenguaje acorde con la comunicación digital contemporánea y se sitúa en continuidad con El Video del Papa, impulsado hace diez años por el Papa Francisco y que ha alcanzado más de 260 millones de visualizaciones en los cinco continentes.

Rezar es construir una red

“Cuando el Papa León XIV nos invitó a todos, discípulos misioneros en nuestro tiempo digital, a reparar las redes -agregó Ruffini-, nos pidió precisamente esto: no cultivar afanes de grandeza o de conquista, sino redescubrir el fundamento de todo, aprendiendo de nuevo a dirigirnos juntos a Dios, revelando así el misterio de la comunión que nos une entre nosotros y con Él”.

Al recordar las palabras del Papa en la homilía de la Misa de clausura del Jubileo de la Esperanza, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación puntualizó que hoy estamos acostumbrados a construir redes según criterios de monetización. Por ello, “puede parecer extraña la idea de trabajar todavía, sin otros fines, en una red de oración. Y sin embargo -acotó- rezar juntos es construir una red. Incluso en nuestro tiempo secularizado, nos interpela, como dijo ayer el Papa León en su homilía, la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos, mucho más rica de lo que quizá alcanzamos a comprender”.

Una puerta abierta

“‘Reza con el Papa’ -explicó el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fones- quiere ser una puerta abierta para que cualquier persona, esté donde esté, pueda unirse a la intención de oración que el Santo Padre propone cada mes, rezando con él desde una perspectiva sinodal”.

Esta dimensión sinodal se expresa también en dos testimonios en video provenientes de Indonesia -Stella Vania- y de Costa de Marfil -Kedi Ogou Marianne Inès-, que destacan la importancia de sentirse parte de una comunidad global unida por la oración: un puente capaz de conectar personas de culturas y realidades diversas, alimentando la esperanza y el compromiso solidario.

Apartarse del scrolling

Respondiendo a las preguntas de los periodistas, el presbítero chileno subrayó que el Papa León XIV manifestó personalmente su interés por la iniciativa, dándole un nuevo impulso. “No es el Papa hablando ante una cámara -precisó-, sino el Papa que reza en una capilla”, la de San Pellegrino en el Vaticano. Indicó además que el Pontífice ya grabó los videos con las intenciones de oración para los próximos tres meses.

Por su parte, el prefecto Paolo Ruffini anunció que el Papa invitó a rezar juntos a través de un breve video publicado en sus perfiles en inglés de Instagram y X, exhortando a tomarse un tiempo y a sustraerlo al scrolling de las redes sociales. “León XIV -sostuvo- comunica como un hombre de su tiempo, dentro de su tiempo, en el que se concede el espacio de la oración”. Un espacio que permite alejarse de la atención fugaz que hoy condiciona la vida de todos para respirar el aire nuevo de la Palabra de Dios.