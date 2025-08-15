Sacerdote influencer con millones de seguidores ayuda a los jóvenes “a pasar de la pantalla al altar”

(aciprensa.com).-En el marco del Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos, que se celebrará en Roma los días 28 y 29 de julio, el sacerdote mexicano P. Heriberto García Arias, autor del libro Misioneros digitales. ¿Influencers o testigos de Cristo hoy?, ofreció una reflexión sobre el papel de los evangelizadores en redes sociales y la importancia de su presencia en el entorno digital.

Con más de dos millones de seguidores en TikTok en su cuenta @heribertogarciaar y más de doscientos mil en Instagram, el joven sacerdote concedió una entrevista a EWTN Noticias desde la Ciudad Eterna, corazón del Año Jubilar, en la que subrayó que la Iglesia Católica “está dando pasos muy importantes para hacerse presente en todo el contexto digital”.

En ese sentido, aseguró que la Iglesia “no está dejando solos” a quienes realizan su misión en el mundo digital, al que definió como “un nuevo tipo de evangelización”.

La Iglesia «no nos está dejando solos». Crédito: Cortesía del P. Heriberto García Arias

¿Cuál es la diferencia entre un influencer católico y un misionero digital?

A partir de su experiencia y la reciente publicación de su libro, el P. Arias explicó la diferencia entre un influencer católico y un misionero digital, cuya “finalidad es distinta”. Aunque “los dos utilizan los medios”, el influencer puede ofrecer y vender productos acordes a sus valores, mientras que el misionero digital tiene como propósito llevar su experiencia de Cristo a las redes sociales.

El P. Arias evidenció el tiempo que dedican las nuevas generaciones a las redes sociales: “Hay gente que está buscando a Dios y entonces nosotros nos tenemos que hacer presentes ahí, siendo testigos, pero no con la finalidad de quedarnos ahí, sino para pasar de la pantalla al altar”. “Entonces —agregó— ese es sólo el camino, no el destino”.

Pasar de la pantalla al altar

Recordó que la Iglesia “siempre se ha adaptado a las diferentes culturas para llevar el mensaje de Cristo como lo hacía Jesús”, y afirmó que “ahora nos toca, en esta cultura en donde las nuevas generaciones vienen con otra forma de pensar, donde lo digital para ellos es real”.

Para el P. Arias, la celebración del Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos —que además coincide con el Jubileo de los Jóvenes— representa “un reconocimiento oficial de parte de la Iglesia a todos estos misioneros”.

“Hace apenas tres años no existía ni siquiera la palabra misionero digital”, indicó, y precisó que hoy hay más de 3.500 misioneros digitales en el mundo. Aunque reconoció que esta nueva realidad puede provocar cierto “miedo”, aseguró que “ya se están viendo los frutos”.

Según el sacerdote de Jalisco (México), estar presente en las redes sociales “es una urgencia y una necesidad”, ya que muchos jóvenes “ven Tik Tok”, pero “no van a pasar el umbral de una Iglesia”. Por eso, destacó la importancia de generar contenido que despierte su interés y les ayude a “pasar a la Iglesia”.

Sobre el riesgo de banalizar el mensaje, señaló que en cada cultura la Iglesia se vive de diferentes formas, al tiempo que remarcó la necesidad de formar y acompañar a los misioneros digitales para que estén “unidos en una misma verdad”.

Fotografía del P. Heriberto García Arias. Crédito: Cortesía del P. Heriberto

“No soy yo el que hablo, sino que es Él”

Al explicar el origen de su presencia en redes sociales, el P. Arias afirmó que responde a “una urgencia pastoral para atender a las necesidades de los jóvenes que están ahí”.

“Tenemos un mensaje muy hermoso, una filosofía incomparable, una propuesta trascendental. Pero a veces no sabemos llevarlo, no sabemos hablar su lenguaje. Yo creo que necesitamos llevar este mensaje que nosotros hemos experimentado, adaptado a las nuevas generaciones”.

El sacerdote, que recibió el llamado al sacerdocio a los 15 años, confesó que al inicio de su vocación tenía “pánico escénico”. Sin embargo, su formación en Comunicación Institucional de la Iglesia le ayudó a entender que “Dios me ha mostrado que no soy yo el que hablo, sino que es Él”.

Asume su labor en redes como una gran responsabilidad, y ante la tentación de “autorreferencialidad”, advirtió: “Si quieres que el mensaje llegue, tienes que lidiar también con esa tentación, porque al final te siguen a ti, porque empatizan contigo y les gusta”.

“Pero sí hay que estar atentos. No se trata de ser el centro y hablar de Cristo, sino que Él tiene que ser el centro”, añadió.

El sacerdote reconoció que su formación le permitió comprender que es un “portavoz” de la Iglesia: “Tú no eres el protagonista, se trata de la Iglesia, se trata de Cristo y hay que tenerlo en cuenta siempre, porque el gran riesgo es que la Iglesia no sólo no pierda la reputación, pierda su autoridad en el mundo. Y eso está en nuestras manos”.

“El Espíritu Santo está actuando a través de los algoritmos”

El P. Arias compartió que ha recibido numerosos testimonios de personas cuya vida fue transformada por sus mensajes. “Gente que estaba a punto de abortar y al final no lo hizo, gente que estaba a lo mejor un poco peleada con Dios porque tenía un hijo en el hospital y le llegaba el mensaje que necesitaba para darle ánimos y seguir adelante. O incluso alguna persona que se quería suicidar y un mensaje la detuvo y la motivó a seguir adelante”.

“El Espíritu Santo está actuando a través de los algoritmos, llegando a los corazones que necesitan su palabra, que necesitan esperanza”, subrayó.

Finalmente, aseguró que su labor cuenta con el apoyo de la Iglesia y de su obispo, algo que le da paz y fuerza para seguir adelante en esta —cada vez más necesaria— misión evangelizadora.