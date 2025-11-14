Salesforce firma el Llamamiento de Roma para la Ética de la IA

Un nuevo paso para el uso responsable de la inteligencia artificial

(weca.it/news).-El lunes 27 de octubre de 2025, en la sede de la Pontificia Academia para la Vida, Salesforce firmó el Llamamiento de Roma para la Ética de la IA. La firma, colocada por el presidente y director jurídico Sabastian Niles, marca la entrada de otro importante actor mundial en el camino de la promoción de la inteligencia artificial ética orientada al bien común.

«Esta nueva firma de la Convocatoria de Roma para la Ética de la IA tiene un valor extraordinario porque destaca la urgencia de la algorítmica y la relevancia de un compromiso global», dijo Mons. Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia para la Vida y de la Fundación RenAIssance –. Es de crucial importancia porque no se trata solo de enunciar principios éticos abstractos, sino de traducir concretamente la ética en la práctica del desarrollo de la Inteligencia Artificial».

Mons. Pegoraro subrayó cómo realidades tecnológicas de esta magnitud «pueden incorporar la ética en el ‘ADN’ mismo de la IA, desde su diseño. Este es el camino para garantizar que la algorítmica se convierta en una realidad para todos, y que la inteligencia artificial sea realmente un regalo del ingenio humano en beneficio de toda la humanidad».

El Llamamiento de Roma para la Ética de la IA, una iniciativa de la Academia Pontificia para la Vida, apoyada a lo largo de los años por líderes mundiales como Microsoft, IBM, Cisco y Qualcomm, así como por instituciones como la FAO y numerosas universidades, tiene como objetivo fomentar una adopción consciente y compartida de los principios de transparencia, inclusión y rendición de cuentas en el desarrollo de tecnologías digitales.

«Estamos orgullosos de unirnos a la iniciativa», dijo Sabastian Niles, «fortaleciendo aún más el compromiso de Salesforce de crear inteligencia artificial confiable y ética en cada etapa de su desarrollo, implementación y aplicación. Es crucial que los humanos y la inteligencia artificial trabajen juntos de manera responsable, transparente y con un propósito claro».

Por su parte, Vanessa Fortarezza, SVP & Country Manager de Salesforce Italia, recordó: «Vivimos en una era de transformación extraordinaria y nuestra tarea es garantizar que la confianza y los valores humanos permanezcan en el centro del desarrollo tecnológico. Unirse al Llamamiento de Roma para la Ética de la IA subraya una vez más nuestro compromiso con una IA transparente, responsable e inclusiva, capaz de generar valor social y mejorar la vida de las personas».