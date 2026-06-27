¡Nuestros cerebros son extraordinarios! Úsalos, insta Papa a los niños

Reuniéndose con jóvenes participantes de un campamento de verano vaticano, el Papa León XIV animó a los niños a construir amistades reales y a poner límites a las pantallas

(aleteia.org).-El Papa León XIV dio una especie de clase magistral sobre el uso adecuado de los teléfonos móviles cuando se reunió con los jóvenes participantes del campamento de verano vaticano, «Estate Ragazzi», el lunes 22 de junio de 2026. Hablando a los niños — de 3 a 13 años — de empleados vaticanos, el Santo Padre afirmó que «Dios nos ha dado un don extraordinario en nuestras mentes y en nuestro cerebro.»

Durante la reunión del lunes en el Salón de Audiencias de Pablo VI, el Pontífice respondió específicamente al joven Federico, quien pidió consejo para prevenir la adicción a las pantallas. La tecnología «puede ser muy buena, y la necesitamos para muchas cosas», reconoció el Papa León XIV. Sin embargo, advirtió que «no es necesario tener un teléfono móvil, smartphone o tablet en las manos todo el tiempo.»

El contacto personal es vital

El jefe de la Iglesia Católica invitó a los jóvenes a estar atentos a los mecanismos adictivos que los diseñadores insertan en programas y aplicaciones digitales. «Están diseñados para hacernos dependientes de esta tecnología», advirtió, animándoles a estar «libres de estas cosas».

El Papa insistió entonces en la importancia de formar amistades reales. Es vital «pasar tiempo juntos, jugar juntos, quizás incluso estudiar juntos — como personas, no como ordenadores o máquinas, no como robots tecnológicos», dijo. Luego preguntó al joven: «No estaremos todos conectados a un cable, ¿verdad?»

«Somos seres humanos; Somos personas. El contacto personal con los demás es muy importante», enfatizó.

El Papa animó a los jóvenes a desconectarse también de sus dispositivos para pasar tiempo con sus familias — «para hablar entre ellos, tener conversaciones, disfrutar de estar juntos, jugar juntos y también rezar juntos.»

«No basta con que todos estemos juntos, cada uno mirando su propio móvil», comentó. Aconsejó poner límites, decidiendo, por ejemplo, que «Después de cierta hora por la noche, ya no miraré el móvil» o, «En ciertos momentos pasaré tiempo hablando con mi familia y estaremos juntos.»

En nuestra relación con Dios, también, aconsejó dejar el teléfono, porque «aunque podamos tener la Biblia o algunas oraciones en nuestros teléfonos, Dios no quiere mirar nuestros teléfonos; Dios quiere mirar nuestros corazones y nuestras vidas.»

Aprender a pensar por nosotros mismos

Al preguntarle sobre sus numerosos viajes como misionero agustino —que resonaban con el tema del campamento de verano, «La vuelta al mundo en 80 días»—, el papa León XIV volvió a recomendar no depender exclusivamente de la tecnología. Recordando cómo hace años, cuando uno quería ir a algún sitio consultaba un mapa, el Papa señaló que se había perdido varias veces «en Italia, en otros países europeos, en Perú e incluso una vez en Estados Unidos» siguiendo su GPS.

«Es mucho mejor aprender a pensar por nosotros mismos y desarrollar el juicio crítico necesario para saber hacia dónde vamos en la vida, en nuestros viajes y en todo lo que hacemos», señaló. Para el Papa, es cuestión de estudiar bien para prepararse de antemano.

«¡No necesito mi teléfono si mi cerebro funciona!» declaró, afirmando que «Dios nos ha dado un don extraordinario en nuestra mente y en nuestro cerebro.»

Durante la reunión, el Pontífice fue nombrado Explorador Jefe por el joven, quien le entregó un kit de exploración y una placa de «Estate Ragazzi».