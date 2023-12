Secretos del Tepeyac: desenmascarando las conspiraciones sobre la Virgen de Guadalupe

«Secretos del Tepeyac: la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe», el podcast producido por Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, desentraña las intrigas y conspiraciones que rodean la vida de San Juan Diego y las apariciones de la Virgen de Guadalupe“ … Entre los susurros del viento en la colina del Tepeyac, se alza una sombra ancestral. Contemplamos el encuentro entre Tonatzin, la madre de los dioses, y María, la Madre de Dios. Entrelazadas entre mitos y conspiraciones que desafían el tiempo mismo, creando un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos…”



Así comienza el tráiler de «Secretos del Tepeyac: la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe», el más reciente podcast de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos que se estrena hoy 11 de diciembre y que con esta manera de comenzar busca atraer a los incrédulos sobre el acontecimiento guadalupano.



Las investigaciones del experto en el tema, Monseñor Eduardo Chávez, fundamentan esta producción única. En medio de las controversias aún dentro de la Iglesia Católica sobre si San Juan Diego existió o no y sobre algunas teorías alrededor de las apariciones de la Virgen de Guadalupe; el podcast aborda los mitos, las teorías, la repercusión del suceso guadalupano en el desarrollo cultural de la Nueva España, pero sobre todo desentraña la verdad.



Juan Diego Network, la productora de podcasts cuya misión es evangelizar, formar y entretener a latinos en todo el mundo ofrece producciones innovadoras y atractivas para todas las audiencias, especialmente las más jóvenes y alejadas de la Iglesia. Este podcast no es la excepción.



“Secretos del Tepeyac busca ser una atractiva herramienta que los católicos buscan evangelizar a sus amigos y familiares podrán con quienes no practican la fe o están llenos de dudas. A través de la curiosidad en torno a mitos y conspiraciones alrededor de si existió Juan Diego o no y de tantas cosas que se han dicho, escrito y producido sobre la tilma con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y sus apariciones, los incrédulos podrán ir descubriendo la verdad sobre la Patrona de las Américas,” comparte José Manuel De Urquidi, fundador de Juan Diego Network.



Hace un año inicio la Novena Intercontinental Guadalupana y la producción de Secretos del Tepeyac refleja el compromiso de Juan Diego Network con la misma, especialmente en torno a tres de sus cinco líneas de acción en torno al acontecimiento guadalupano: la investigación integral, la promoción de una devoción informada y la producción creativa.



La iniciativa liderada por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) e impulsada por el Vaticano, tiene el objetivo de “promover el reencuentro con Dios, a través de Santa María de Guadalupe, buscando nuevos caminos en la reconstrucción del tejido social y eclesial de nuestros pueblos y comunidades, para celebrar 500 años del Acontecimiento Guadalupano”.



Es así como Juan Diego Network decidió comenzar el proyecto en formato narrativo, en el que participan Mons. Eduardo Chávez, Director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y promotor de la causa de canonización de San Juan Diego y el Padre Pablo Arce, Capellán del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), Especialista en Antropología Filosófica y en Filosofía de la Acción, Fundador de encuentra.com y consejero de Juan Diego Network.



En cada episodio la voz de Angie Romo, narradora y locutora del programa Nutriendo el alma de ESNE RADIO, va guiando a la audiencia mientras Monseñor Eduardo Chávez entra al detalle de su investigación para llegar a la verdad sobre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.



“Eduardo Chávez va por todo el mundo. Su gran pasión es difundir el evento de la Virgen de Guadalupe. En este podcast van a encontrar ustedes algo impresionante de cantidad de detalles que ha ido descubriendo él y todo su equipo de investigadores. El contexto histórico, las apariciones, las fuentes, lo que es la tradición oral que se daba en el mundo del siglo XVI después de las apariciones en 1531. La imagen, que es un códice, tiene cantidad de glifos y de símbolos que la gente de la época, los naturales de estas tierras de México, pues lo conocieron casi al instante, era como algo grandioso. Y luego los escritos que, fruto de la tradición oral, se fueron dando como el Nican Mopohual iba explicando con mucho detalle,” comparte el Padre Pablo Arce.



En los episodios se abordan afirmaciones que cuestionan la existencia de San Juan Diego, así como teorías que sugieren que pudo haber tomado la figura de la antigua deidad Tonatzin Coatlicue, venerada en el Tepeyac, disfrazándola como la Virgen María. Además, se exploran las dudas expresadas por algunos miembros de la Iglesia que respaldan diversas versiones de los acontecimientos en el Tepeyac.



El objetivo central del podcast es esclarecer los mitos y teorías que han surgido en torno a San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Se invita a los católicos a compartir con los no creyentes o los incrédulos sobre el acontecimiento Guadalupano utilizando el podcast como una herramienta de evangelización.



Es por eso que el Padre Pablo Arce invita a escuchar el podcast y aprovechar la preparación rumbo a los cinco siglos de las apariciones: “Tenemos que aprovechar mucho esta oportunidad porque la Virgen nos va a ayudar a muchísima gente a volver a acercarnos a los valores fundamentales de nuestra fe, a la unidad entre nosotros, a la estabilidad en las familias, a la serenidad para manejar problemas, asuntos complicados que tenemos todas las personas. Y la verdad es que lo sabemos, cuántas gentes acuden a María, especialmente su advocación a Guadalupe, reciben mucha paz, muchísima serenidad. Una madre que nos dice: yo estoy aquí, no te preocupes de nada. Y eso es lo que tenemos que buscar a lo largo de estos años de preparación para los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe.”



«Secretos del Tepeyac: la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe», ya está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y todas las plataformas de audio bajo demanda: https://play.jdn.app/secretos



Secretos del Tepeyac: desenmascarando las conspiraciones sobre la Virgen de Guadalupe

El Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG)

El ISEG fue fundado el 3 de septiembre de 2003 por el Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, el Doctor en Historia de la Iglesia Mons. Eduardo Chávez y el Lic. en Derecho Canónico Mons. José Luis Guerrero+. Es una Asociación Civil que, posteriormente, también se registró como Asociación Religiosa, sin fines de lucro y pertenece a la Arquidiócesis Primada de México.



Este Instituto ha sido creado a partir de la investigación y estudios aprobados por la Santa Sede con los que se logró la canonización de San Juan Diego. Desde el cerro del Tepeyac, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos es el centro más importante para continuar el estudio y la investigación del gran Acontecimiento Guadalupano y su difusión al mundo entero por todos los medios posibles.

Fuente; Juan Diego Network

Juan Diego Network es un apostolado que produce podcasts católicos y una agencia de comunicación y marketing intercultural con un enfoque claro: evangelizar, formar y entretener a la comunidad latina a nivel mundial. Como parte de la familia de Juan Diego & Co, el cual se especializa en estrategias integrales para latinos, están comprometidos en servir y conectar con la comunidad hispana en todo el mundo para atraerlos a Cristo y a Su Iglesia. José Manuel De Urquidi