“¡Sed auténticos!”, en un libro la comunicación al estilo del Papa Francisco

¿Qué significa para Francisco comunicar y cómo lo hace? ¿Qué pueden aprender los comunicadores sociales de su ejemplo en el ejercicio de su profesión? El libro, que ha sido presentado en italiano en la Radio Vaticano y en mayo en la feria del Libro de Madrid, intenta responder a estas y otras preguntas. Surgen palabras como coherencia, autenticidad, escucha y profundidad.

(vaticannews.va).-Hay algunas palabras que el Papa Francisco repite con frecuencia y que se han generalizado, como “ternura”, “misericordia”, “el tiempo es superior al espacio”, “iniciar procesos en lugar de ocupar espacios”, o incluso “discernimiento”, “desgarrar la Tercera Guerra Mundial”, “diálogo”, “servicio”, “escucha”, “esperanza”, etc. Y hay algunos gestos del Papa Francisco que son inolvidables para muchos de nosotros. Quién no recuerda la imagen de Francisco lavando los pies a los presos el Jueves Santo, arrodillándose ante los líderes de Sudán del Sur para suplicarles que trabajen por la paz en su país; o las caricias a tantos niños y ancianos, discapacitados y víctimas de la trata. Pero también las fotos del Papa subiendo la escalerilla de un avión con su inseparable bolsa negra en la mano o bajando de un simple coche utilitario llegando a algún lugar donde la gente le espera. El Papa Francisco quiere comunicar y sabe que la comunicación debe llegar a la mente y al corazón de las personas. A menudo se emociona y despierta emociones.

El Papa Francisco en la Audiencia general del pasado miércoles

El libro presentado en Radio Vaticano

“¡Sed auténticos!” es el título del libro del periodista vaticano colombiano Ary Waldir Ramos Díaz, publicado por Edizioni Lavoro, presentado en octubre del 2021 en la sede de Radio Vaticano. La autenticidad es la característica del Papa Francisco-comunicador que el libro propone examinando, precisamente, palabras y gestos de estos primeros ocho años de Pontificado. En el encuentro, moderado por Alessandro Gisotti, subdirector editorial de Vatican Media, participó el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo; Eva Fernández, corresponsal para Italia y el Vaticano de Radio Cope; Jesús Colina, vicepresidente de la cadena católica Aleteia, y, por supuesto, el autor. El subtítulo del libro es: “Con el Papa Francisco para mejorar nuestras relaciones y comunicación”.

Presentación del libro en la sede de Radio Vaticano

Una comunicación que pretende tender puentes

En su libro, Ramos Díaz compara la comunicación del Papa con la forma de comunicar en esta época nuestra llamada “posverdad”. Y aporta ejemplos que subrayan tres dimensiones fundamentales en su comunicación: “profundidad”, “escucha” y, de hecho, “autenticidad”, elementos que indican en la construcción de puentes entre las personas, incluso las más distantes o diferentes, el objetivo general de su comunicación. “Entender la comunicación de Jorge Mario Bergoglio supone acercarse al misterio de una comunicación inclusiva, llena de valores, abierta a la diversidad y a la creación de una comunidad”, escribe el autor en la introducción, que analiza “la comunicación no verbal e interpersonal del Papa a través del testimonio de personas que lo han conocido a lo largo de su vida -creyentes, ateos, colaboradores, amigos, figuras institucionales o simples testigos-“. El objetivo del libro, siempre en palabras del autor, es ayudar al lector a emprender, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, “un camino de crecimiento personal y social (…). Un camino para derribar los muros de la indiferencia, el cinismo, el pesimismo y mejorar las relaciones interpersonales.

“En primer lugar, el Papa considera que la comunicación es una conversación con la persona que tiene delante, aunque tenga una multitud delante (de Ser auténtico, p. 26)”

Cardenal Grech: escuchar es un arte

El cardenal Grech participó en la presentación en Radio Vaticano, y dijo que una buena comunicación sólo puede surgir de la escucha. No es casualidad que el Papa haya querido comenzar el camino sinodal precisamente escuchando al pueblo de Dios. Pero, ¿qué significa escuchar? El secretario general del Sínodo recuerda que ya en Evangelii gaudium, el Papa Francisco escribe que escuchar es más que oír. Y comenta: “escuchar es un arte, un ejercicio no sólo de la mente sino también del corazón. No es en absoluto un acto pasivo, una ausencia de palabras”. Significa, continúa, “asumir una actitud de disponibilidad” hacia el otro “que siempre es un regalo para mí”. Escuchar significa, por tanto, dejar espacio al otro, dejando de lado los prejuicios. Es vaciarnos de todo lo que nos hace sordos. En la base de la escucha, prosigue el cardenal Grech, siempre hay una relación y ésta implica reciprocidad. El cardenal cita el dramático caso de los malos tratos como ejemplo para decir que “no pocas veces al maltrato físico, psicológico, que se sufre”, se añade otro sufrimiento para la víctima: “el de una palabra que hiere en lugar de curar, el de una palabra que no ha escuchado”. Por último, una mención al Sínodo que acaba de comenzar, que puede ser un momento oportuno para sanar las muchas heridas que llevamos como Iglesia, como sociedad y como humanidad”. “Ayúdanos a escuchar a todos -concluyó el cardenal-, especialmente a los que viven en los márgenes, a los que han sido heridos por una Iglesia sorda y muda, a los que esperan un oído y un corazón dispuestos a escuchar”.

Ramos Díaz: una obra colectiva

En la presentación en la Radio Vaticano, el autor explicó que el libro nació de un nosotros y que es el resultado de un trabajo colectivo y vuelve a insistir en la importancia de la coherencia que significa también evitar esos pecados de la profesión periodística señalados por el Papa Francisco, es decir, la desinformación, la calumnia, la difamación, la fascinación por el escándalo. La comunicación auténtica requiere paciencia y coraje, concluye, pero nos ayudará a derribar muros, y gracias a la coherencia seremos creíbles. Y ante nuestros micrófonos nos confiesa cuál fue la chispa inspiradora de su libro.

En Mayo 2022 en la Feria del Libro de Madrid

Después de haber publicado el libro en italiano, el autor lo ha hecho público en español. El libro de Ary Ramos es un análisis de los gestos comunicativos del Papa Francisco, que animan a la profundidad, la escucha y la autenticidad en nuestras relaciones personales. Gracias a Ediciones San Pablo, lanzaron la versión en español en la que contaron con la presentación del cardenal Mario Grech en el libro, y en la cual habla sobre el arte de la escucha, argumento que tiene una sección importante en la obra y que coincide con el mensaje de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales 2022: Escuchar con el corazón. El libro cuenta con varios testimonios: Padre Federico Lombardi S.J,(director emérito de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y presidente de la Fundación vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI), y con una presentación de Seán-Patrick Lovett (profesor de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y editor emérito en inglés del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano)

En la presentación en Madrid, que tuvo lugar en el espacio O Lumen, de los dominicos, el autor estuvo acompañado por Rodrigo Pinedo Teixidor, director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, Inmaculada Álvarez, responsable de la edición en español de Aleteia y el P. Rafael Espino, sacerdote paulino mexicano que se acaba de incorporar a SAN PABLO España como su nuevo director editorial.

El autor

Ary Waldir Ramos Díaz, PhD (Colombia, 1981), corresponsal acreditado ante la Oficina de Prensa de la Santa Sede, trabaja para el network católico Aleteia. Doctor en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana donde ha ejercido la docencia, está especializado en educación, comunicación y nuevas tecnologías. Periodista vaticanista y escritor, ha publicado también: Comunidad de aprendizaje online como medio de capacitación de agentes sociales y pastorales (ed. CELAM). Reside en Roma con su esposa e hija y es docente del CREC International (Center for Research and Education for Communication), con sede en Lyon.

L’Osservatore Romano habla del libro

En el artículo del periódico vaticano, hecho público el 10 de junio, la colega se pregunta ¿Qué tiene de especial el mensaje de Jorge Mario Bergoglio? ¿Cómo comunica con humildad un mensaje profundo? ¿Cómo podemos ser influyentes en un mundo que cambia rápidamente sin caer en el egocentrismo, en lo autorreferencial o en creernos mejor que los demás? ¿Cómo puedo yo mismo ser un comunicador que inspire a otros a construir un mundo mejor? ¿Cuál es el secreto del Papa Francisco para que millones de personas, incluso aquellos desinteresados por la religión se apasionen y comenten su mensaje añejo de dos mil años de historia? Este libro intenta dar respuesta a preguntas como estas “a partir de la coherencia, autenticidad y profundidad que subyacen en el discurso y el ejemplo como comunicador del Papa Francisco”.

Desglosando el libro

Este libro –tal y como se indica en sus páginas iniciales– no es una biografía más de Jorge Mario Bergoglio, ni pretende ser un análisis de su pontificado, se lee en el artículo, este volumen busca “ofrecer una clave para comprender la comunicación innovadora y valiente del Papa”. El autor de este libro “ha explorado los temas de la gestualidad y de la autenticidad”: Seàn-Patrick Lovett, profesor de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Gregoriana, en la presentación que ha escrito del libro, asegura que este libro aporta un contexto para interpretar los gestos y los silencios del Papa, incluidos los que no son inmediatamente interpretables.

En otro momento del artículo se menciona las palabras de introducción del padre Federico Lombardi, director emérito de la oficina de prensa de la Santa Sede y presidente de la Fundación vaticana Joseph Ratzinger – Benedicto XVI en la que asegura que mucha gente ha hablado y escrito sobre la comunicación del Papa Francisco ya que “desde el primer momento de su pontificado todos entendieron que era un comunicador original y extraordinario, no por cálculo, sino por carisma”. Pero el libro de Ary Waldir Ramos –asevera padre Lombardi– se las arregla para no ser repetitivo. Además, “tiene el mérito de haber entrado, con su reflexión, en el espíritu que anima la comunicación del Papa Francisco, su relación con los demás”. La comunicación no es solo una transmisión de contenido, sino mucho más, la expresión de una forma de ser para los demás, para el Otro.

Este libro está dividido en tres partes: Profundidad, Escucha y Autenticidad. En la primera parte se explora la profundidad de la comunicación del Papa, que se basa en algunas orientaciones filosóficas, en la espiritualidad de los jesuitas y en varios signos biográficos. En la segunda parte se observa el apostolado de la escucha que profesa el Pontífice. Y finalmente, en la tercera, se verifica la sencillez de la comunicación del Papa: “una visión popular, no populista, consciente, pero que se deja sorprender por el contexto y los demás y aplicada, pues tiene raíces en la llamada de Jesús de Nazaret”.