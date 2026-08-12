SIGNIS 2026: Debate sobre el futuro de la comunicación católica en Kigali

Los retos de los medios de comunicación contemporáneos, el uso ético de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial son el eje central del Congreso Mundial SIGNIS, que reúne en Ruanda a expertos en comunicación y profesionales de los medios de comunicación de todo el mundo.

(vaticannews.va).-Kigali, Ruanda, acoge el Congreso Mundial SIGNIS 2026, dedicado al tema «Comunicación digital para la armonía cultural y el bienestar ambiental». La conferencia se inauguró el martes 4 de agosto con numerosos mensajes de saludo y apoyo, entre ellos, el del Papa León XIV, firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y leído por el Nuncio Apostólico en Ruanda, el Arzobispo Arnaldo S. Catalán. Recordando la encíclica Magnifica Humanitas, el Pontífice enfatizó que «la comunicación en línea no es simplemente la transmisión de información, sino la creación de cultura, ya que tiene el poder de moldear la manera en que las personas perciben el mundo y, por consiguiente, influye profundamente en la conciencia colectiva».

El nuncio en Ruanda, el arzobispo Arnaldo Catalán, lee el mensaje del Papa.

Reconciliación, unidad nacional y solidaridad

En su discurso, el cardenal Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali y presidente de la Conferencia Episcopal Ruandesa, destacó, en referencia al tema del Congreso, el papel de los medios de comunicación como instrumento privilegiado de comunicación y evangelización. El cardenal hizo hincapié en la necesidad de utilizar los medios como instrumentos de sanación, reconciliación y promoción de la unidad y la solidaridad nacionales. Recordando la trágica experiencia del genocidio de 1994, Kambanda rememoró cómo un uso distorsionado de los medios contribuyó a exacerbar el conflicto, e invitó a los participantes a reflexionar, durante el Congreso, sobre los desafíos y los daños que pueden derivarse de un uso irresponsable de la comunicación.

Un lugar de relaciones y solidaridad

En su mensaje, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, destacó el valor de los encuentros personales incluso en la era digital, señalando que «reuniones como esta, vividas en persona, nos recuerdan algo que el mundo digital olvida con demasiada frecuencia: la comunicación no nace de la tecnología, sino de las personas». «SIGNIS», añadió, «no debe ser una burocracia eclesiástica, sino una red de personas, una red de profesionales unidos por la misma fe. Debe ser un espacio donde se construyan relaciones de confianza, se comparta información auténtica y se planifiquen iniciativas capaces de generar el bien».

Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación

La comunicación al servicio de la solidaridad

La presidenta mundial de SIGNIS, Helen Osman, expresó su agradecimiento por la continua colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y, recordando el espíritu de sinodalidad, reiteró la necesidad de fortalecer una red de comunicaciones capaz de promover la solidaridad y la unidad entre los cristianos frente a los desafíos globales.

Kigali, Ruanda, acoge el Congreso Mundial de SIGNIS, titulado «Comunicación digital para la armonía cultural y el bienestar ambiental».

Los frutos de SIGNIS

El presidente de SIGNIS África, el padre Walter Ihejirika, destacó que la fortaleza de la organización en el continente reside en su capacidad para reunir a sacerdotes, religiosas y laicos en un auténtico espíritu de colaboración, subrayando que esta red representa uno de los factores clave para su desarrollo. Asimismo, expresó su gratitud a los Dicasterios Vaticanos para los Laicos, la Familia y la Vida, la Comunicación y la Evangelización, así como al Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), agradeciéndoles su apoyo y calificando la presencia de los participantes en el Congreso como un signo concreto del espíritu sinodal de caminar juntos como Pueblo de Dios.

En su intervención, el padre Ihejirika concluyó haciendo un llamado a una colaboración más estrecha entre los medios de comunicación católicos y las oficinas de comunicación de la Iglesia para que, trabajando juntos, puedan crear un sistema de medios católicos creíble, capaz de servir eficazmente tanto a la Iglesia como a la sociedad contemporánea. El Congreso Mundial SIGNIS 2026 se extenderá hasta el 8 de agosto y reunirá a comunicadores católicos de todo el mundo para explorar nuevos desafíos en materia de comunicación, fomentar el intercambio de experiencias, fortalecer las redes de colaboración y promover una comunicación cada vez más capaz de unir diversas culturas y regiones.

*Reporte de las religiosas Angella Rwezaula, Ernestina Patrick Lasway, y Michelle Njeri, desde Kigali (Ruanda)

Congreso Mundial Signis (Kigali, 4 de agosto de 2026)