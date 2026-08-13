Red de Bibliotecas de la Oducal reflexiona en Brasil sobre inteligencia artificial, innovación y servicio a las universidades católicas

(adn.celam.org).-Del 27 al 30 de julio de 2026, la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) acoge el VII Encuentro de la Red de Bibliotecas de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), bajo el lema “Fortaleciendo la Red para el servicio: innovación y acuerdos para la acción”, una cita que reúne a representantes de bibliotecas universitarias de toda la región para evaluar el camino recorrido, fortalecer la cooperación y proyectar nuevas líneas de trabajo frente a los desafíos contemporáneos.

La jornada inaugural estuvo marcada por un ambiente de fraternidad, agradecimiento y compromiso con la misión educativa de las universidades católicas. Durante la apertura, la coordinadora general de la Red de Bibliotecas de la ODUCAL, María Soledad Lago,reasltó el trabajo colaborativo desarrollado durante la última década y la importancia de seguir construyendo respuestas comunes ante los cambios que atraviesan la educación superior: “La Red de Bibliotecas tiene ya diez años de trabajo permanente de colaboración, de encontrar objetivos y rumbos pensando principalmente qué necesitan nuestras universidades católicas en la región”.

Explicó que la red ha acompañado los procesos de transformación educativa, los cambios en la investigación y el impacto de las nuevas tecnologías en las comunidades académicas, inspirándose especialmente en el Pacto Educativo Global impulsado por el Papa Francisco: “Hemos entendido que nuestra inspiración tenía que ser el Pacto Educativo Global. El Papa Francisco nos ha dejado ese mandato”.

La persona, los jóvenes y la casa común como ejes de trabajo

Lago recordó que en 2024 la red aprobó en Lima una declaración que permitió identificar los principales ejes de acción para los próximos años, orientados a fortalecer la investigación, los servicios bibliotecarios y el acompañamiento a las comunidades universitarias. “Esos tres propósitos han sido la persona en el centro, el bien común y la justicia social, los jóvenes a quienes servimos principalmente y el cuidado de la casa común”, explicó.

Según indicó, las bibliotecas universitarias no solo deben responder a desafíos técnicos, sino también contribuir a una formación integral centrada en la dignidad humana. “Nuestras universidades han sido referentes en ese sentido: lo humano, esa enseñanza integral que va más allá de lo técnico”, expresó.

Habló sobre la necesidad de escuchar a las nuevas generaciones y asumir una comprensión amplia de la ecología: “El Papa Francisco nos ha pedido que entendamos una ecología integral que no se refiere solamente a la naturaleza, sino de una manera mucho más amplia e integral”.

La inteligencia artificial interpela a las bibliotecas universitarias

El tema que se compartió fue el impacto de la inteligencia artificial en la educación superior y en la gestión del conocimiento. Para la coordinadora de la red, la irrupción de estas tecnologías plantea interrogantes sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. “La inteligencia artificial nos ha interpelado a todos, no solo a las universidades. Nos obliga a preguntarnos cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo investigamos y cómo vamos a asumir nuestra responsabilidad ética”, sostuvo.

También llamó la atención sobre las consecuencias ambientales asociadas al desarrollo de estas herramientas: “El costo que tiene hoy la inteligencia artificial es realmente muy significativo y existe poca conciencia sobre ello”.

Por esta razón, explicó que la inteligencia artificial fue elegida como tema principal del séptimo encuentro. “Pensamos que realmente era el eje que debíamos tomar como referencia para discutir, reflexionar y entender cómo seguimos apoyando a nuestras universidades”, indicó.

Red que fortalece la integración regional

La coordinadora celebró además que el encuentro se realice en Brasil, ponderando el esfuerzo de integración cultural y lingüística que ha caracterizado el trabajo de la red. “Hemos logrado una convivencia lingüística muy compleja, pero que se fortalece reunión tras reunión. Tanto nuestros bibliotecarios de Brasil como del resto de América estamos haciendo un enorme esfuerzo por superar las barreras”.

Con optimismo, expresó su confianza en que las jornadas permitirán definir nuevas orientaciones para los próximos años: “No tengo dudas de que será nuevamente un encuentro muy rico y fructífero y que posiblemente encontremos el camino para los próximos años”, concluyó.

El valor de las bibliotecas en la formación universitaria

Durante la ceremonia inaugural también intervino el rector de la PUC Minas, quien reflexionó sobre los retos que enfrentan actualmente las bibliotecas universitarias en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la ecología urbana y los cambios en los modelos de producción del conocimiento.

El rector señaló que las bibliotecas deben demostrar su aporte estratégico a la misión universitaria: “No podemos limitarnos a mostrar cuánto costamos a las autoridades superiores; debemos mostrar el valor que nuestras bibliotecas tienen en la formación de los estudiantes y en el apoyo a los docentes para mejorar la enseñanza”.

Añadió que las bibliotecas desempeñan un papel fundamental en la investigación, el posgrado y la formación de grado, integrándose cada vez más en los procesos de transformación institucional.

Resaltó la importancia de conservar los aportes del modelo educativo tradicional mientras se avanza hacia nuevos paradigmas impulsados por las tecnologías emergentes.

Fortalecer los vínculos para construir conocimiento

El rector dijo además el papel de los encuentros internacionales para consolidar redes de colaboración entre instituciones católicas de educación superior: “La interdisciplinariedad y la intersectorialidad solo son posibles cuando existen relaciones entre las personas”.

Expresó su deseo de que las relaciones humanas construidas durante el encuentro fortalezcan aún más la cooperación entre universidades de distintos países.

“Deseo que esas relaciones interpersonales, representando a nuestras instituciones, fortalezcan esta red de colaboración tan importante”, manifestó.

Programa centrado en la evaluación y la proyección futura

El VII Encuentro contempla espacios de evaluación de los últimos tres años de trabajo, paneles académicos sobre inteligencia artificial y universidad, talleres de innovación responsable, sesiones de cocreación, deliberaciones institucionales y la definición de una hoja de ruta para el próximo período.

Entre los temas se encuentran la gobernanza de la red, la actualización de métricas compartidas, la elección de nuevas autoridades y la construcción de mecanismos de seguimiento para los acuerdos adoptados.

La reunión concluirá el 30 de julio con una actividad cultural, poniendo fin a cuatro días de reflexión y trabajo conjunto que quieren consolidar el papel de las bibliotecas como espacios estratégicos para la formación integral, la investigación y la construcción del conocimiento en las universidades católicas de América Latina y el Caribe.