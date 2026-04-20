Singapur acogió el Encuentro de Comunicadores Franciscanos de Asia-Oceanía

La FCAO impulsa colaboración y criterios comunes para la comunicación franciscana

(ofm.org).-Del 7 al 10 de abril se realizó en la Fraternidad San Antonio de Singapur el encuentro de las oficinas de comunicación de la Unión de Conferencias de Asia y Oceanía (FCAO), con el objetivo de crear una red que favorezca la colaboración mutua, unificando esfuerzos y compartiendo experiencias. Participaron 12 personas de manera presencial y 4 de manera virtual, provenientes de distintas entidades de la FCAO.

El martes, después de la oración de la mañana, los participantes presentaron la realidad de sus oficinas de comunicación y compartieron desafíos comunes, entre los cuales se señalaron los recursos limitados, la necesidad de traducciones, la coordinación interna y la presencia digital. También se expusieron buenas prácticas ya en marcha en diversos contextos, como la elaboración de calendarios editoriales comunes, la creación de bancos compartidos de fotografías y otros materiales, la definición de protocolos de verificación de fuentes y de aprobación interna, el uso de guías de estilo para asegurar coherencia entre idiomas y la lectura periódica de métricas para ajustar contenidos y horarios de publicación.

Por la tarde, la consultora Karen Goh animó un taller sobre identidad de marca y consistencia del mensaje. Presentó criterios para definir con claridad la identidad comunicativa de cada entidad y sostenerla en el tiempo. Propuso unificar tono, lenguaje e imagen para que el mensaje sea reconocible en distintos canales y contextos. También destacó la importancia de revisar regularmente los mensajes y canales de comunicación para asegurar la consistencia y que estos sigan siendo adecuados a los objetivos de comunicación de la entidad. Bajo su guía, el grupo desarrolló un conjunto de mensajes preliminares para describir la FCAO y sus proyectos comunes.

El miércoles 8 de abril, la asamblea examinó en profundidad el documento «Incipe Iterum» a través de un diálogo destinado a discernir criterios para una presencia digital auténticamente evangelizadora. Durante su presentación, Fr. Byron Chamann, OFM, destacó que estas directrices aprobadas a nivel de la Orden son un marco de referencia y que cada entidad está llamada a desarrollar sus propios protocolos, sensibles a la cultura local y las regulaciones, incluyendo el trabajo en equipos que incluyen expertos laicos. También pidió que las entidades consideren integrar la formación digital en los programas de formación.

El jueves, el grupo discutió la colaboración entre la FCAO y la Oficina de Comunicaciones de la Curia general, proponiendo medidas concretas para fortalecer el intercambio de noticias, fotografías y recursos entre entidades y conferencias. La discusión, liderada por Fr. Byron, destacó la importancia de la comunicación institucional, la necesidad de una verificación cuidadosa de las fuentes y la coordinación con los superiores, así como la importancia de fortalecer los vínculos y referencias a los canales oficiales de la Orden.

Seguidamente, Fr. Angelito Cortez, OFM, compartió una intervención sobre la colaboración comunicativa entre las oficinas de comunicación de las entidades de la FCAO, señalando que la presencia digital franciscana se debilita cuando las voces quedan fragmentadas y las capacidades son desiguales entre las entidades. Propuso pasar de una simple cooperación a una colaboración más profunda, con proyectos claros y criterios compartidos, y alentó a fortalecer el trabajo en red, también mediante la mejora de plataformas comunes y de los canales de intercambio.

El viernes 10 de abril, la reflexión se concentró en el uso de la inteligencia artificial en el periodismo y en las redes sociales, con una sesión guiada por Fr. John Sekar. Junto con las oportunidades que estas herramientas ofrecen para el trabajo cotidiano, se subrayaron también los riesgos éticos: la desinformación, la pérdida del pensamiento crítico, la protección de la privacidad y los derechos de imagen, y el impacto ecológico de las tecnologías. El intercambio animó a promover un uso responsable y transparente, al servicio de la verdad y del bien común.

El encuentro concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo la red de comunicadores franciscanos de la FCAO, compartir recursos de manera coordinada y sostener una comunicación que, con sobriedad y esperanza, refleje la fraternidad y la misión de los Hermanos Menores en las Iglesias locales y en el cuidado de la casa común.