Megamisión 2026 rompe récord: 16,900 misioneros llevan fe y ayuda a México, Centroamérica y Texas

Al concluir la misa, el padre Alberto Simán, LC, director territorial de los Legionarios de Cristo en México y Centroamérica, destacó el alcance histórico de esta edición, que superó los 16,872 misioneros. “Al cielo vamos juntos”, recordó, enfatizando el carácter comunitario de la vida cristiana y el valor de caminar en unidad.

(es.zenit.org).-Miles de misioneros se congregaron en la Universidad Anáhuac México el domingo 5 de abril para celebrar la misa de Resurrección y clausura de la Megamisión 2026, luego de una intensa Semana Santa vivida en comunidades de 26 Estados del país, regiones de Centroamérica y Texas. La celebración eucarística fue presidida por el padre Carlos Gutiérrez López, LC, recién electo director general de los Legionarios de Cristo, quien con un mensaje directo y exigente invitó a los misioneros a no reducir su experiencia a un recuerdo pasajero: “Lo vivido no puede quedarse como algo bonito; es un entrenamiento del corazón para toda la vida”. Dijo que el encuentro con Cristo impulsa necesariamente a la acción: “El que ama no se queda quieto, busca comunicar ese amor”.

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Uno de los momentos más significativos de la misa fue el ofertorio, donde 90 jóvenes —50 hombres y 40 mujeres— decidieron comprometerse a dar un año de su vida a Dios en el programa de “Colaboradores” del Regnum Christi. Otros manifestaron su inquietud vocacional hacia el sacerdocio o la vida consagrada.

Al concluir la misa, el padre Alberto Simán, LC, director territorial de los Legionarios de Cristo en México y Centroamérica, destacó el alcance histórico de esta edición, que superó los 16,872 misioneros. “Al cielo vamos juntos”, recordó, enfatizando el carácter comunitario de la vida cristiana y el valor de caminar en unidad.

El testimonio de Juan Manuel Ortiz García, originario de Cali, Colombia, y candidato de los Laicos Consagrados del Regnum Christi, puso rostro humano a la experiencia vivida: “Descubrí la perseverancia de Dios en la vida de cada persona. Él nunca se cansa de esperar y siempre te dará mucho más de lo que tu pensabas entregar”, compartió, destacando que incluso un instante puede transformar el rumbo de una vida.

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Bajo el lema “Para que todos seamos uno. Caminando juntos al Cielo”, la Megamisión 2026 movilizó a 16,900 miembros de Juventud y Familia Misionera en actividades de evangelización, brigadas médicas, construcción de viviendas, asesorías jurídicas y acompañamiento en centros de readaptación social, reflejando un esfuerzo integral de servicio en comunión con los párrocos y obispos de cada región.

Juventud y Familia Misionera es un apostolado del Regnum Christi al servicio de la Iglesia www.demisones.com.