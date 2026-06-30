Teólogos e influencers unidos para potenciar la presencia de la Iglesia en Internet

La Unión Mundial de Organizaciones Católicas de Mujeres, en colaboración con la Secretaría del Sínodo, anuncia una serie de seminarios web internacionales en tres fechas de junio, así como el lanzamiento del nuevo «Kit de Sinodalidad» para capacitar a los fieles a vivir y actuar en comunión en el mundo digital, impulsando así su misión. Esta iniciativa responde al llamamiento del Papa León XIV expresado en la encíclica Magnifica Humanitas.

(vaticannews.va).-Reconocer a la persona detrás de cada perfil, ya sea remitente o receptor, y transformar las redes sociales de amplificadores del ego a espacios de comunión auténtica: estos son algunos de los objetivos con los que la Unión Mundial de Organizaciones Católicas de Mujeres (WUCWO), en estrecha colaboración con la Secretaría General del Sínodo, ha anunciado una serie de seminarios web internacionales para los días 17, 18 y 24 de junio. Estos abordarán las oportunidades y los desafíos del entorno digital.

Haciendo eco del llamamiento del Papa León XIV en su primera encíclica, Magnifica Humanitas, sobre la dignidad humana y la protección de la persona en la era de la Inteligencia Artificial, la iniciativa busca difundir herramientas y conocimientos eficaces para proteger los rostros y las voces humanas en la misión de la Iglesia que, sin duda, puede y debe utilizar las nuevas tecnologías, conservando siempre su carácter distintivo —cercanía, respeto y cuidado— y fomentando el encuentro y la comunión por todos los medios.

Habitar el mundo digital

Tal como se indica en el comunicado de prensa, la WUCWO, a través de su Escuela de Sinodalidad, desea ofrecer en este espacio algunas ideas para aprender a desenvolverse en el entorno digital con una actitud de escucha, discernimiento y camino compartido, compartiendo los dones que cada uno puede aportar a la misión. Los seminarios web se impartirán en los tres idiomas principales: español, francés e inglés, y contarán con la participación de expertos en comunicación, teólogos y personas influyentes que ofrecerán diversas perspectivas.

El kit de la sinodalidad

Durante las reuniones, también se presentará el Kit de Sinodalidad, que forma parte de la Biblioteca de Recursos de la Escuela de Sinodalidad de la UMOFC. Esta colección de herramientas prácticas está diseñada específicamente para mujeres católicas que viven en diversas partes del mundo. Su objetivo es promover y difundir el concepto y la cultura de la sinodalidad e impulsar su implementación concreta, empoderando a las mujeres como agentes de evangelización y guardianas de la humanidad en un mundo que se mueve a la velocidad de sofisticados algoritmos.

El Kit de Sinodalidad nació del deseo de recopilar y potenciar los esfuerzos y materiales desarrollados a lo largo del tiempo por diversas escuelas de sinodalidad, desde el inicio del camino sinodal. Esta primera edición ofrece seis módulos dedicados al Camino Sinodal y sus etapas, la Conversación en el Espíritu, el arte de la facilitación, el Documento Final del Sínodo, las directrices de implementación y el informe del «Grupo 5» sobre la participación de las mujeres en la vida y el liderazgo de la Iglesia.

Los materiales recopilan y organizan en un solo espacio los recursos ya disponibles de la Secretaría General del Sínodo y de diversas escuelas de sinodalidad con las que colabora la WUCWO. También ofrecen orientación a quienes deseen ponerse en contacto con estas organizaciones para recibir formación adicional, iniciar colaboraciones o solicitar apoyo personalizado.

Fortalecimiento de las comunidades a través de la creación de redes.

Cada encuentro será inaugurado por Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación, y concluirá con un discurso de Mónica Santamarina, Presidenta General de la WUCWO. En consonancia con las reflexiones propuestas en la nueva encíclica del Papa León XIV, «Magnifica Humanitas», la propia Santamarina afirmó en el lanzamiento de la iniciativa: «Podemos usar las redes sociales para fortalecer la comunidad o para amplificar nuestro ego. Podemos usarlas para escuchar o para hacer oír nuestra voz. Podemos compartir los dones que hemos recibido o competir por la atención. En la WUCWO, asumimos este reto y deseamos responder a él con esperanza y compromiso. Por eso promovemos espacios como estos seminarios web, donde podemos reflexionar, dialogar y discernir juntos. Esta es también nuestra esperanza para el mundo digital. No estamos condenados a deshumanizar la tecnología. Estamos llamados a humanizar la tecnología a través de nuestra presencia, nuestras decisiones y nuestros dones».