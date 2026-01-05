Tercer llamamiento para el Programa de Becas de Comunicación para Mujeres Religiosas

(comunicazione.va/it).-La Fundación Conrad N. Hilton (Iniciativa de Hermanas Católicas) se ha asociado con el Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede y CAMECO para lanzar un programa especial de becas en comunicación, dotado este año con 100.000 dólares.
A través del Fondo de Becas Cardenal Foley, administrado por CAMECO, esta iniciativa se dirige específicamente a creativos talentosos, comunicadores, gestores e influencers de congregaciones femeninas, institutos seculares y sociedades de vida apostólica en África, Asia, Oceanía, América Latina y Europa Central y del Este.
El programa forma parte del » Proyecto Pentecostés «, promovido por el Dicasterio de Comunicación, que tiene como objetivo dar mayor visibilidad al valioso trabajo realizado por religiosas en todo el mundo .
¡No pierdas esta increíble oportunidad de mejorar tus habilidades comunicativas y ampliar tu impacto! Esperamos recibir sus solicitudes y acompañarle en este camino.
Haz clic aquí para más información.