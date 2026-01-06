El podcast ‘La Biblia en un Año’ llega a los mil millones de descargas: «Nadie lo podía sospechar»

Comenzó como una invitación del padre Schmitz a «escuchar la Biblia 20 minutos al día»

El podcast La Biblia en un Año, del sacerdote Mike Schmitz, celebrará su quinto aniversario de vida en 2026, todo un fenómeno global de lectura diaria de las Escrituras que se acerca a los mil millones de descargas.

El podcast encabezó las listas generales de Apple Podcasts en 2021 y 2022, y se ha mantenido en el primer puesto en las listas de Religión y Espiritualidad de Apple, convirtiéndose en el podcast religioso más exitoso de todos los tiempos.

El origen del podcast

Lo que comenzó como una simple invitación del padre Mike Schmitz a «escuchar la Biblia 20 minutos al día» ha atraído a personas de todo el mundo.

«Me emociono mucho», dijo el Padre Mike. «Nunca imaginé que tendría la oportunidad de leer la Biblia con tanta gente. Escuchar cómo la Palabra de Dios ha transformado la vida de las personas me impresiona. Esto es obra de Dios; yo solo tengo que ser el narrador».

Para celebrar este hito, se publicarán nuevos comentarios de Mike en la aplicación Ascension. La celebración del aniversario también incluirá conversaciones online sobre las Escrituras y la fe con invitados especiales, como el actor Jonathan Roumie, el creador Jeff Cavins, y el autor Arthur Brooks.

La Biblia en un Año ha derribado barreras encabezando constantemente las listas mundiales de podcasts de religión y espiritualidad y atrayendo la atención de importantes medios como CBS, FOX, New York Times Magazine y The London Times.

El podcast se ha posicionado cada año entre los 10 podcasts más compartidos de Apple desde 2022, lo que refleja cómo los oyentes invitan activamente a familiares, amigos y comunidades parroquiales a unirse.

Basado en el llamado de la Iglesia a facilitar el acceso a la Sagrada Escritura a todos los fieles (Dei Verbum, 22), La Biblia en un Año encarna la visión del Papa León XIV de que los fieles están llamados a escuchar la Palabra de Dios con reverencia y a proclamarla con fe (Dei Verbum, 1).

Al guiar a millones de personas a través de la Biblia en episodios diarios y accesibles, el podcast ayuda a los católicos a encontrar la Palabra de Dios y permitir que la Escritura transforme sus vidas.

«La Palabra de Dios es inagotable», dice el Padre Mike. «Siempre hay más. Cuando termines, vuelve a darle al play. La Palabra de Dios está viva y tiene algo para ti«.

La web y las redes sociales de Ascension están repletas de testimonios de oyentes, incluidas más de 50.000 reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts:

Mi hija murió en un accidente de coche… Me destrozó el corazón. Escuchar la voz del padre Mike y las palabras de Dios cobrar vida cada mañana en un lugar seguro me devolvió la esperanza y la alegría -Anna Maria.

Después de muchos años de que Dios me fuera introduciendo poco a poco, 12 años de casada con un esposo católico y un año de leer, estudiar, ir a misa y participar en el RICA, anoche me dieron la bienvenida a la Iglesia Católica. Las explicaciones del Padre Mike en la Biblia en un Año me ayudaron a ver las cosas desde una nueva perspectiva -Cheryl C.

¡Acabo de terminar La Biblia en un Año! Nunca antes había leído la Biblia completa. Un compañero de trabajo me dio la idea y me habló del podcast. Creo que fue Dios, ya que planeaba escuchar música ese día de camino a casa, pero accidentalmente encontré el podcast equivocado. ¡Gracias, Padre Mike, y a todos en Ascension Press por organizar esto para mí y para todos nosotros! -Heidi S.

Varios famosos también han expresado públicamente su aprecio por el podcast, como el actor Chris Pratt, quien ha hablado en redes sociales sobre escuchar La Biblia en un Año como parte de su propio camino de fe, junto con otras figuras públicas que animan a otros a leer las Escrituras. El padre Mike incluso compartió que escucha el podcast al doble de velocidad.

La Biblia en un Año (con el P. Mike Schmitz) es el podcast de religión número 1 del mundo. Desde su lanzamiento en 2021, oyentes de los cinco continentes han sido guiados a través de la Biblia católica en 365 episodios diarios mediante el sistema de aprendizaje The Great Adventure Bible Timeline.

Con más de 900 millones de descargas y más de 50.000 reseñas de cinco estrellas en Apple Podcasts, el podcast ha transformado la forma en que los católicos interactúan con las Escrituras y ha impulsado un movimiento global de lectura diaria de la Biblia.