¡Un brindis por la comunicación que es la comunión!

Un encuentro informal entre los jóvenes miembros de SIGNIS que asisten a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa recibe un saludo sorpresa de Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación.

(signis.net).-En el encuentro de la JMJ de SIGNIS en el Museo de São Roque de Lisboa, los jóvenes miembros y asistentes de SIGNIS fueron sorprendidos por el Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, quien vino a recordarles lo importante que es para la Iglesia tener voces jóvenes presentes.

«Cuentan con el Dicasterio, pero también ayúdanos a entender lo que podemos hacer, porque la Iglesia no puede hacerlo sola si no tiene jóvenes a su lado. Realmente necesitamos entender cómo podemos mejorar la comunicación, cómo podemos construir una red mundial y cómo no dejarnos llevar. Necesitamos entender que todo viene de la comunión, que la comunicación es comunión. ¡Son uno y el mismo!» Paolo Ruffini se dirige al grupo de jóvenes, principalmente de América Latina – Argentina, Colombia, México – que están presentes en la Jornada Mundial de la Juventud en diversas formas, con sus medios de comunicación o representando a SIGNIS.

Se reunieron para saludar, dejando el centro de medios y corriendo para unirse a él nuevamente ante el Vía Crucis con el Papa Francisco. El propio prefecto se apresuró a llegar, dejando el séquito papal, mostrando su deseo de escuchar a los jóvenes. Y continúa: «Se trata de llevar no solo información a la comunión, sino a las vidas. Esto es lo que nos hará comunicadores, y el Dicasterio no puede hacerlo solo. Así que, ¡ayúdanos! Estamos aquí para ayudar a todos los países, a los que están presentes y a los que no. La comunicación es efectiva solo si permite encuentros, tanto pequeños, como este, como el de Lisboa. La comunicación que viaja solo a través de redes no es suficiente, incluso si es brillante y creativa; No es suficiente si no conduce a hacer cosas juntos, a reunirse en el terreno.»

El encuentro se completó con un brindis por la comunión, ¡estrictamente con vino verde!