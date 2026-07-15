Un empresario católico lanza una biblioteca gratuita de íconos cristianos de Internet diseñados a mano

La colección única presenta una amplia variedad de símbolos cristianos fácilmente reconocibles que no requieren atribución y se pueden cambiar de tamaño, colorear y adaptar libremente.

(ewtnnews.com).-Se lanza el emprendedor digital católico Dimitri Conejo Christicons.com , una biblioteca gratuita que ofrece más de 60 íconos que presentan “iconografía profesional y consistente” para uso de iniciativas cristianas basadas en la fe.

Los íconos disponibles incluyen elementos cristianos fundamentales como la cruz y la Biblia, así como referencias litúrgicas como un cáliz, una hostia y un altar.

La biblioteca también incluye imágenes relacionadas con las parábolas de Jesús: trigo, redes de pesca y peces. También cuenta con símbolos sacramentales o devocionales como el rosario y el Sagrado Corazón, y elementos vinculados a los sacramentos o vestiduras litúrgicas, entre ellos una estola, un confesionario, un collar clerical y una mitra, entre otros.

Como se indica en un comunicado de prensa: “Christicons llena un vacío que cualquier diseñador o desarrollador que haya trabajado para una parroquia, una aplicación devocional o un editor de libros religiosos sabe de primera mano: hay una falta de íconos SVG [gráficos vectoriales escalables] de alta calidad, consistentes y de uso gratuito que hablen el lenguaje visual del mundo cristiano”.

Los gráficos se escalan a cualquier tamaño sin perder calidad y se pueden colorear, cambiar de tamaño o modificar con una sola línea de código.

Su uso "es completamente gratuito para proyectos personales y comerciales. No se requiere atribución… La única restricción, clara y razonable, es que no pueden redistribuirse como una colección independiente ni usarse para entrenar modelos de inteligencia artificial", especifica el comunicado.

Esta biblioteca iconográfica cristiana es parte de un ecosistema de iniciativas digitales de Dimconex Media, cuyo objetivo es “equipar al catolicismo (y al cristianismo en un sentido amplio) con los recursos digitales que el mundo secular da por sentado”.

Christicons.com se suma a la biblioteca de imágenes católicas catópico ; la plataforma de aprendizaje en línea santademia ; la herramienta digital de apoyo a la consagración a la Virgen María, Mater Coeli; y la revista católica digital dedicada a la cultura, el pensamiento y la espiritualidad, Tolkian.