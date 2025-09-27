Una conferencia en el Vaticano explora la relación entre Pío XII y el cine

El evento se celebrará el 25 de septiembre en la Casina Pío IV, un evento que pretende arrojar luz sobre el vínculo entre la Santa Sede y los medios de comunicación, en particular el séptimo arte, durante los años del pontificado del Papa Pacelli

(vaticannews.va/it).-El 25 de septiembre de 2025, la Casina Pío IV en el Vaticano acogerá la conferencia «El cine en el pontificado global de Pío XII. Las nuevas fuentes de los archivos vaticanos». El evento, promovido en el marco de los Proyectos de Investigación de Interés Nacional Relevante (PRIN) 2022, es fruto de la colaboración entre la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO, la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles y la Universidad de Milán. La conferencia tiene como objetivo arrojar luz sobre la relación entre la Santa Sede y los medios de comunicación, en particular el cine, durante los años del pontificado del Papa Eugenio Pacelli (1939-1958).

El cine y los medios de comunicación como claves de interpretación

El proyecto, financiado por el Ministerio de Universidad e Investigación (MUR), se titula «El cine italiano en las nuevas fuentes de los Archivos Vaticanos sobre el pontificado de Pío XII (1939-1958): estrategias de comunicación entre los silencios y la retórica pública desde la Guerra Mundial hasta la Guerra Fría». La apertura de los fondos de archivo sobre el Papa Pacelli, puestos a disposición por el Papa Francisco en marzo de 2020, fue un acontecimiento muy esperado por la comunidad científica internacional, ya que permitió superar esa «tentación de la primicia» y la «cortesía» de la historia que ha marcado el debate historiográfico y mediático sobre el pontífice. Este debate parece haber cambiado desde los años posteriores a su muerte debido a la controversia sobre los «silencios» sobre el Holocausto. En este contexto, el cine y los medios de comunicación se configuran como un campo de estudio privilegiado por dos razones. En primer lugar, el análisis de estos temas ha permitido releer la cuestión de los silencios desde una perspectiva hasta ahora sustancialmente ignorada por la historiografía, capaz de revelar sus significados más profundos. En segundo lugar, a un nivel más general, la encuesta ha permitido proceder a un reexamen global del pontificado, siguiendo temas centrales para comprender la dinámica de cambio que se está produciendo en la Iglesia y en la sociedad en un período de transición global de época. Pío XII condujo a la Iglesia a través de los traumas de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, pero también a través de la reconstrucción de la posguerra, el choque entre los bloques de la Guerra Fría y, finalmente, en una nueva era de globalización. El pontificado de casi veinte años parece estar marcado por una enorme paradoja: Pío XII logró sentar las bases del primer verdadero «pontificado global», haciendo resurgir a la Iglesia católica como una fuerza planetaria influyente y la organización religiosa más poderosa del mundo, precisamente en el momento en que los procesos de secularización se aceleraban exponencialmente.

La conferencia y los resultados del proyecto

La conferencia, comisariada por Gianluca della Maggiore (Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO), Augusto Sainati (Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles) y Tomaso Subini (Universidad de Milán), está organizada en colaboración con el Consejo Universitario de Cine, el Centro de Catolicismo y Estudios Audiovisuales de la Universidad UNINETTUNO y la Fundación Memorias Audiovisuales del Catolicismo, a raíz de las asociaciones autorizadas ya activadas. El evento se abrirá con una introducción de Dario Edoardo Viganò y un discurso de apertura del investigador principal Tomaso Subini. La mañana se centrará en la primera sesión, «Instituciones», explorando el vínculo entre la Iglesia y el mundo del cine y las instituciones en los años de Pío XII a través de una serie de intervenciones que irán desde la censura católica aplicada a una obra de Moravia hasta el análisis del «problema» de los cines y la relación entre la ley de cine de 1956 y la Santa Sede. Por la tarde, la segunda sesión, «Películas», se centrará en el análisis de producciones cinematográficas específicas. Los ponentes hablarán sobre el Vaticano de Pío XII a través del noticiario La marcha del tiempo y la película Pastor Angelicus, leída como una especie de «encíclica cinematográfica». A continuación, se abordarán temas delicados y complejos, como los «silencios» sobre la Resistencia en la película La cruz tiene dos maderas, y la sexualización del espacio público, junto con el estudio de la imagen de Pío X en el pontificado de Pacelli.

La conferencia concluirá con una mesa redonda, El pontificado de Pío XII y el cine: nuevas fuentes entre la valorización y la digitalización, en la que se debatirán las recientes adquisiciones de los archivos y su uso futuro. Participarán expertos como Enrico Bufalini (Archivo Histórico del Istituto Luce), Giacomo Manzoli (Consejo de Cine Universitario) y Alejandro Mario Diéguez (Archivo Apostólico Vaticano).

Entre los primeros resultados del proyecto, se realizó un documental, producido por Officina della Comunicazione en colaboración con la Fundación MAC, para la difusión de los resultados de la investigación. Una producción, titulada El cine de Pío XII entre la guerra y los silencios, presentada el 11 de junio en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, contó con la colaboración del Archivo Histórico de Luce para imágenes de archivo. Los resultados científicos y la documentación recuperada de los archivos vaticanos e italianos se integrarán en la Biblioteca Digital de la Fundación MAC, un portal que pretende convertirse en un punto de referencia permanente para cualquier persona interesada en la relación entre la cultura católica y el cine. Se podrá seguir el evento en streaming en la página web y en los canales sociales de la Universidad Telemática Internacional UNINETTUNO.

