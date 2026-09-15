Vaticano Confidencial: Fulton Sheen, el obispo que se anticipó a los YouTubers

(romereports.com)-A comienzos de los años 50, cuando la televisión era una novedad en los Estados Unidos, un obispo norteamericano conquistó millones de espectadores en muy poco tiempo. Su programa, en horario de máxima audiencia, llegó a competir en antena con uno de Frank Sinatra. ¡Y ganaba! Hasta el punto de que en 1953 recibió el premio Emmy de la Academia de la Televisión, como la personalidad Más Destacada del Año.

El obispo se llamaba Fulton Sheen y ahora, el día 24 de septiembre, va a ser beatificado en la ciudad de Saint Louis, Missouri. Presidirá la ceremonia el cardenal Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El Vaticano no ha podido elegir mejor representante, ya que si en algo constituye un modelo a seguir Fulton Sheen es en la forma de evangelizar.

Sheen fue todo un revolucionario en su tiempo. En un entorno en el que los católicos eran vistos con desprecio en los Estados Unidos, cuando aún no había aparecido John F. Kennedy, este sacerdote logró llegar al corazón de millones de personas, católicos o no.

¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue su secreto? En primer lugar con una gran preparación profesional. Fulton Sheen no era un simple telepredicador, simpático y teatral. Cuando llegó a la televisión ya había grabado cientos de programas en radio, a los que dedicaba varias jornadas de preparación. Había estudiado Filosofía en Lovaina, era profesor universitario y hablaba perfectamente francés y latín. De hecho, en ocasiones ensayaba sus programas en alguna de esas lenguas para memorizar mejor el contenido a la hora de emitir en directo.

Con todo ese bagaje cultural a sus espaldas uno podía esperar un tono académico o elevado. Y Fulton Sheen era todo lo contrario. Trataba de explicar las grandes cuestiones de la vida en un lenguaje sencillo y accesible, que pudieran entender personas sin apenas formación.

Y hay algo en lo que se adelantó a los YouTubers de hoy. Hablaba con naturalidad y convicción, mirando directamente a cámara. Bromeando sobre sí mismo y transmitiendo una fe que él vivía profundamente.

FULTON SHEEN

Follow that Bishop! – The Story of Venerable Fulton Sheen’s Public Ministry – Relevant Radio+

“Well. I hope this has not been a sad story for you. I hope not to spread nothing but

I’m little sad. Becouse I have to leave you. But with you I say, by now, God Bless you!”

Esa gran capacidad de conexión con las grandes audiencias no estuvo exenta de problemas. Su éxito provocó también incomprensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica, especialmente con el arzobispo de Nueva York, que veía reducida su autoridad moral ante la gran influencia de Sheen.

Pese a todos los obstáculos, hay algo que le permitió mantener el buen humor durante toda su vida. Y es una costumbre de piedad que no interrumpió en sus momentos de más intensidad, con viajes y programas de televisión.

FULTON SHEEN

Follow that Bishop! – The Story of Venerable Fulton Sheen’s Public Ministry – Relevant Radio

“Todos los días desde que me ordené he passado una hora seguida de oración e la presencia de Nuestro Señor Sacramentado. Ahí es donde encuentro la fuerza, ahí es donde recibo la luz. Ahí es donde descubrí la alegría y la belleza de mi sacerdocio”.

Si hay una persona que puede servir de modelo a los comunicadores e influencers católicos de todo el mundo se llama Fulton Sheen. A partir de este mes de septiembre será el primer beato de la historia de la Iglesia que sube a los altares con un premio Emmy en sus manos.