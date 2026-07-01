Vaticano, primera reunión de la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial

El pasado 17 de junio en el Palacio San Calisto, representantes de los Dicasterios para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación, para la Comunicación y el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de las Academias Pontificias para la Vida, las Ciencias y las Ciencias Sociales compartieron las iniciativas en curso, reflexionaron sobre el papel de la nueva Comisión y estudiaron los próximos pasos.

(vaticannews.va/it).-El 17 de junio tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial (ICAI), creada el 16 de mayo para promover la coordinación y la colaboración entre los distintos órganos de la Santa Sede implicados en el estudio, la reflexión y el uso de la IA. El encuentro reunió en el Palacio San Calisto a representantes de los Dicasterios para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación, para la Comunicación y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de las Academias Pontificias para la Vida, las Ciencias y las Ciencias Sociales con el objetivo de compartir las iniciativas que ya están en marcha, identificar prioridades comunes y definir los primeros pasos de un camino destinado a promover una visión de la IA al servicio de la dignidad humana, el bien común y la misión de la Iglesia.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral recibió el encargo de coordinar la Comisión durante su primer año de actividad. En su discurso de En la inauguración, su cardenal prefecto Michael Czerny destacó cuatro aspectos particularmente significativos del actual desarrollo de la inteligencia artificial: la velocidad sin precedentes de su evolución, su impacto en la dignidad humana, el creciente diálogo entre la Iglesia y el sector tecnológico y la fuerte resonancia suscitada por la encíclica Magnífica Humanitas. Se prestó especial atención a la necesidad de acompañar con discernimiento un fenómeno que presenta grandes oportunidades, pero también riesgos y desafíos éticos, sociales, culturales y ambientales cada vez más relevantes. Las instituciones involucradas ilustraron sus actividades y reflexiones sobre la inteligencia artificial, recordando estudios e iniciativas dedicadas a los impactos científicos, sociales, éticos y educativos de la tecnología. También se recordó el camino iniciado con el congreso sobre ética de la IA y el Llamado de Roma para la ética de la IA, así como la reflexión sobre el Mensaje del Santo Padre sobre la relación entre Inteligencia artificial y paz con motivo del Día Mundial de la Paz 2024.

Coordinación, formación y diálogo.

En cuanto al papel de la nueva Comisión, ha surgido consenso sobre la necesidad de un doble servicio: por un lado, promover la coordinación interna, el intercambio de información y la reflexión sobre el uso de la IA en los órganos de la Santa Sede; por otro, ofrecer un punto de referencia para el discernimiento y el apoyo a las numerosas iniciativas promovidas en este ámbito. Es importante mantener un diálogo abierto con el mundo académico, científico, empresarial y con las Conferencias Episcopales. La reflexión de la Iglesia debe seguir abordando las transformaciones que se están produciendo en la sociedad. Desde esta perspectiva, un sitio web específico podría representar una herramienta útil para compartir iniciativas y fomentar la circulación de información.

Los siguientes pasos

La Comisión procederá definiendo gradual y progresivamente su forma de proceder. Los primeros pasos podrían incluir mapear el las iniciativas ya existentes, la recopilación de temas identificados por los distintos organismos y el trabajo sobre orientaciones relativas al uso de la inteligencia artificial en la Santa Sede. Los participantes agradecieron esta primera reunión de la Comisión Interdicasterial sobre Inteligencia Artificial no sólo por la interesante visión general compartida entre iniciativas pasadas y actuales, sino también por el intercambio de experiencias entre las distintas entidades representadas y por los beneficios previstos de la coordinación. La reunión se desarrolló en el espíritu tanto del Praedicate Evangelium como de la Magnifica Humanitas. La Comisión se reunirá nuevamente a mediados de julio.