Vivir en digital. En Cagliari, recursos y perspectivas para una buena comunicación eclesial

(weca.it).-La Diócesis de Cagliari promueve un nombramiento de formación y reflexión dedicado a quienes, en comunidades eclesiales, se ocupan de la comunicación: «Vivir en digital. Recursos y perspectivas para una buena comunicación eclesial», programada para el jueves 27 de noviembre de 2025, de 18:00 a 20:00, en la Oficina de Prensa de la Curia del Arzobispo (vía Monseñor Giuseppe Cogoni 9, Cagliari).

La iniciativa, organizada por la Oficina Diocesana de Comunicaciones Sociales, está dirigida a colaboradores de periódicos parroquiales, editores de páginas web, administradores de páginas sociales y a todos aquellos que, en diversas capacidades, contribuyen a la comunicación en la Iglesia.

La reunión pretende ser una oportunidad para reflexionar juntos sobre las oportunidades y desafíos del mundo digital, a la luz de la fe y el servicio eclesial, promoviendo una presencia online consciente, creativa y animada por el espíritu evangélico.

Toda la información y actualizaciones están disponibles en www.chiesadicagliari.it.