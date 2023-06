Zuppi: la comunicación de la Iglesia debe hablar el lenguaje del corazón

El presidente de la CEI habló en la presentación del libro «Del Concilio a la Web» de Angelo Scelzo que traza la reforma de los medios de comunicación vaticanos y su origen. El cardenal también habló de la misión de mediación para el conflicto en Ucrania, que continúa «según lo planeado» y tendrá una nueva parada en Moscú. Entre los ponentes se encontraban el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, y el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Ratzinger y ex director de la Oficina de Prensa del Vaticano.

(vaticannews.va/it).-La especificidad de la comunicación de la Iglesia es la de «hablar el lenguaje del corazón» y la reforma de los medios de comunicación vaticanos deseada por el Papa Francisco «no fue para blanquear, sino un paso adelante para repensar todo el sistema». Así lo afirmó el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la CEI y enviado del Papa para tratar de mediar en el conflicto en Ucrania, una misión que, dijo el cardenal, «continúa según lo planeado». La ocasión fue la presentación del libro «Dal Concilio al web. Comunicación vaticana y el punto de inflexión de la reforma» por Angelo Scelzo, publicado por Libreria Editrice Vaticana (LEV) y presentado en la Universidad LUMSA.

Ruffini: la comunicación es una parte fundamental de la misión de la Iglesia

En su libro, Scelzo, que trabajó en L’Osservatore Romano, en la Agencia Fides, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede como subdirector y ahora es columnista de Avvenire, cuenta la historia de los medios de comunicación del Vaticano, comenzando con los efectos del Motu Proprio del Papa Francisco en 2015, donde se estableció lo que ahora es el Dicasterio para la Comunicación. hasta la actualidad de los últimos meses, y luego volver a los orígenes del sistema actual, el Concilio Vaticano II. De ese documento y de la constitución Praedicate Evangelium sobre la reorganización de la Curia, explicó Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, queda claro que la Iglesia tiene el «deber de caminar en nuestro tiempo con los medios de nuestro tiempo» y que la comunicación «no es funcional, sino una parte fundamental de la misión de la Iglesia». El horizonte debe ser crear una red «que nos haga miembros unos de otros», donde la comunicación y la comunión se interpenetren, incluso en la especificidad de un sistema de comunicación diferente de todos los demás.

Sopas: la raíz está en el Concilio Vaticano II

El presente, el pasado y el futuro de la Iglesia están entrelazados y tienen raíces en el Concilio, recordó el cardenal Zuppi, cuyo padre, Enrico, fue responsable del suplemento dominical de L’Osservatore Romano y vivió «en familia» muchas de las situaciones que la comunicación vaticana ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. «Todo tenía una importancia particular», recordó, y luego dio dos ejemplos de comunicación «papal» que le impactaron. Por un lado Benedicto XVI, que tuvo «la gran honestidad» de entender, después de Ratisbona, que un discurso concebido como académico se había vuelto político porque fue pronunciado por un Papa, y por otro la comunicación directa de Francisco, que sin intermediarios invitó al mundo a rezar por el Papa emérito gravemente enfermo.

Lombardi: El impulso del Papa Francisco es esencial

«Todos sabíamos que era necesaria una reforma de los medios de comunicación del Vaticano, pero faltaba alguien que tuviera el coraje de poner en marcha un proceso», dijo el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Ratzinger y ex director de Radio Vaticano y de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que no habría comenzado sin el impulso del Papa Francisco. «El sistema de comunicación vaticano -subrayó- no sólo está vinculado a los medios y a las tecnologías, sino al estilo comunicativo de cada Papa, y busca seguir y adaptarse a la forma en que el Pontífice se presenta al mundo de hoy, teniendo siempre como guía el Evangelio y la vida de la Iglesia».

Tarquinio: la única voz contra la corriente en la guerra

Gabriele Romagnoli, periodista de La Repubblica y escritor, calificó el volumen como una especie de «novela de transformación de la entidad de comunicación del Vaticano». Luego observó cómo, en los últimos años, ha habido muchas «primicias» en el relato del Papa: desde las imágenes del helicóptero que llevó a Benedicto XVI a Castel Gandolfo hasta la renuncia, hasta las imágenes de la Statio orbis de 2020, cuando el Papa Francisco rezó en una Plaza de San Pedro vacía mientras gran parte del mundo estaba encerrado debido a la pandemia. La Iglesia siempre ha sido precursora de la comunicación, pero ahora, como todo el mundo, está persiguiendo, porque del «Verbo hecho carne» estamos llegando a una inteligencia artificial en la que «las máquinas tienden a hablar en lugar del hombre», explicó Marco Tarquinio, ex director de Avvenire. Hoy, reiteró, la Iglesia es una voz única y contracorriente contra la guerra, pero también para abrirse al mundo y escuchar a los últimos.

Está prevista una segunda parada en Moscú de la misión Zuppi

Al margen de la reunión, dirigiéndose a los periodistas que le preguntaron sobre su misión para «aliviar las tensiones» en Ucrania, el cardenal Zuppi dijo que se reuniría con el Papa Francisco para obtener detalles sobre la próxima etapa, la de Rusia, de su misión de mediación, después de haber estado en Kiev el 5 y 6 de junio. Recordando al ex primer ministro italiano, Sivlio Berlusconi, fallecido ayer, el arzobispo de Bolonia recordó su primer encuentro con él, cuando formaba parte de la delegación que había mediado en el conflicto de Mozambique. «Nos sorprendió su bienvenida y su simpatía», dijo, «me impresionó su rasgo humano». Un recuerdo también para Flavia Franzoni, esposa del ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, que murió hoy: «Una mujer de gran compromiso social. Es un gran pesar, experimenté su sensibilidad en muchas ocasiones, era una mujer inteligente, académica pero nunca vivió fuera de la realidad, supo transformar el compromiso social en contenido y viceversa».