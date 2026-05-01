Taylor Black ve posibilidades infinitas en la IA — pero no sin humanos bien formados

Filósofo católico y estudioso de la cognición humana ayuda a sus colegas de las grandes tecnológicas a reflexionar sobre cuestiones oportunas — con el objetivo de hacer que la IA sea segura y ayudar a la humanidad a prosperar.

(ncregister.com).-Taylor Black, una figura destacada en Microsoft, es una personalidad bastante única en los círculos de Silicon Valley.

Católico devoto y gran aficionado a la filosofía, está a punto de terminar cuatro años de formación como candidato a diácono en la Eparquía Católica Bizantina de Phoenix. Su larga barba —un sello distintivo del clero católico oriental— le da un aire de versado en sabiduría antigua, incluso cuando pasa con naturalidad de la filosofía a discusiones altamente técnicas sobre las tecnologías modernas más poderosas que el hombre haya ideado jamás.

La inteligencia artificial (IA) pronto será mucho más inteligente que los humanos, afirma Black con confianza, pero no debemos temer: eso es un hecho que debe ser «disfrutado, aplaudido, utilizado».

Quizá más que la mayoría de los católicos, Black es muy optimista sobre las formas en que cree que la IA ayudará a la humanidad a prosperar, tanto hoy como en el futuro.

Black, de 40 años, se sentó con el Register en un reciente lluvioso día de primavera en el campus de la Catholic University of America (Catholic University) en Washington, D.C., en el edificio donde dirige un instituto de investigación recién creado que tiene como objetivo formar estudiantes para competir, innovar y tener un impacto real en un mundo cada vez más potenciado por la IA. Explicó que la razón por la que es optimista respecto a la IA es bastante sencilla: como gurú tecnológico, entiende cómo funciona la IA; y como católico, también sabe cómo funcionan los humanos.

«Lo que nuestra cultura realmente necesita aquí es gente bien formada, especialmente al usar estas herramientas, debido a la forma en que estas herramientas pueden tomar silenciosamente el control de tu juicio, silenciosamente controlar tu pensamiento, a menos que seas cauteloso con tu uso», dijo.

Es de voz suave y escucha atentamente. Se le iluminan los ojos cuando piensa en grandes ideas — que es esencialmente su trabajo en pocas palabras. En Microsoft, con sede en Seattle, como director de Ecosistemas de IA y Venture, el emprendedor Black tiene la tarea de convertir ideas en mini-empresas dentro de la organización más amplia. También organiza una conferencia mensual para la empresa centrada en IA y temas relacionados, y supervisa al equipo que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los productos de IA de Microsoft.

La IA es una herramienta, insiste Black, incapaz de volverse consciente, y no hay nada de malo en poner sus habilidades sobrehumanas a trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. Ya ha triplicado su productividad desplegando «agentes» de IA que realizan tareas en su nombre en línea — como coordinar calendarios o enviar correos recordatorios — liberando así su tiempo para el ocio, el estudio o la familia. Las posibilidades de descubrimiento científico y de investigación con IA —incluso para fines católicos, como encontrar fuentes para homilías— son prácticamente infinitas, señala.

«Una vez comprendido, puedes ver [la IA] como una herramienta increíblemente poderosa para una variedad de propósitos increíbles. … Solo es cuestión de aplicar nuestra capacidad co-creativa dada por Dios para entender la mejor manera de moldearlas», dijo.

Pero Black sabe que la IA se diferencia de otros tipos de herramientas humanas anteriores por su capacidad de imitar las marcas de la inteligencia y personalidad humanas — «lleva la mancha del hombre y comparte el olor del hombre», dijo, citando el poema God’s Grandeur del padre jesuita Gerard Manley Hopkins. De hecho, miembros del equipo de Black tienen la tarea bastante inquietante de incitar creativamente a productos de IA no lanzados para que digan o hagan cosas terribles — como elaborar planes para sintetizar y liberar un virus mortal, por ejemplo — con el fin de construir proactivamente salvaguardas en torno a esos comportamientos.

La necesidad de hacer la IA segura es personal para las negras. Hasta ahora, no ha dejado que sus hijos — tiene cuatro, el mayor de 15 — se acerquen porque sabe que simplemente aún no tienen la formación intelectual y espiritual necesaria para rechazar las cualidades más seductoras y peligrosas de la tecnología, que incluyen la tentación de externalizar la energía intelectual y el crecimiento a herramientas de IA.

Taylor Black, que estudia para ser diácono del Rito Bizantino, tiene la misión de asegurar que la humanidad se beneficie de la revolución de la IA. (Foto: Joe Portolano)

Al repasar su carrera, Black dice que ahora puede ver que el «trabajo pesado» de nivel inicial que hacía de joven — los tipos de tareas que la IA puede hacer con bastante facilidad ahora — fue fundamental para formarle en quien es hoy. Preservar precisamente ese tipo de experiencias formativas, en lugar de dejar que la IA las maneje, es esencial si la humanidad quiere beneficiarse realmente de la revolución de la IA, dijo.

Por encima de todo, Black cree que los beneficios de la revolución de la IA presentes y futuros para los católicos dependen del desarrollo continuo del carácter moral y el discernimiento — tanto por parte de los usuarios de IA como de sus creadores. Black pretende ofrecer ese tipo de formación a los estudiantes del instituto de la Universidad Católica, y tiene la esperanza de que los fundadores tecnológicos sigan atendiendo las palabras del Papa León sobre la IA y acepten las ofertas de diálogo del Pontífice.

La IA no tiene una inclinación moral inherente, subraya, así que depende de nosotros, como humanos, moldearla.

«El único agente moral sobre el que hemos tenido algún control, por supuesto, somos nosotros mismos», dijo.

‘Fe poderosa y alegre’

Black nació y creció en Seattle, siendo el mayor de 11 hermanos. Cuando tenía 10 años, su familia se convirtió al catolicismo, habiendo sido previamente metodistas libres. Su experiencia con el catolicismo al crecer fue una mezcla de tradiciones católicas occidentales y orientales, y dice que llegó a sentirse tan cómodo en una misa diaria de Novus Ordo como en una Divina Liturgia bizantina con sus característicos «olores y campanas».

Black describió su crianza como marcada por una «fe poderosa y alegre» que le acompañó a él y a sus hermanos, ya que los 11 siguen siendo católicos practicantes hoy en día — uno de sus hermanos, de hecho, es seminarista de la Diócesis Católica Romana de Spokane. Black y su familia practican hoy en día el culto en el Rito Bizantino, y cuando su pastor le preguntó hace un par de años si consideraría convertirse en diácono, él y su esposa aceptaron con gusto la idea tras discernir y orar.

En cuanto a su trayectoria profesional, Black es mucho más un «tipo de ideas» que un defensor específico de la IA. Tiene títulos de grado en clásicas y filosofía por la Universidad Gonzaga y un máster en filosofía por Boston College, donde sus estudios se centraron en la cognición humana. También terminó la carrera de Derecho, aunque se lanzó de lleno al emprendimiento antes de ejercer la abogacía.

Se unió a Microsoft en un momento en que los gigantes tecnológicos se preparaban para lanzar la primera ola real de productos de IA enormemente potentes. Incluso antes del lanzamiento de productos como ChatGPT, que hizo entrar la IA en la conciencia general a finales de 2022, ya había debates dentro de las empresas tecnológicas sobre la naturaleza filosófica de sus creaciones en IA: ¿Habían creado algo que realmente estuviera vivo? ¿Algo con alma?

Black, como filósofo católico y estudioso de la cognición humana, pronto descubrió que estaba en una posición única para ayudar a sus colegas a reflexionar sobre estas grandes cuestiones — y a abordar el temor existencial que muchos sienten ante el poder de los programas que han creado. Las grandes empresas tecnológicas necesitaban desesperadamente, y aún necesitan, un marco moral sólido para evaluar y gobernar las herramientas que están creando, y algunas buscan la guía de la Iglesia Católica, dijo Black.

Ya se le ha pedido a Black que prepare presentaciones para sus colegas de Microsoft sobre lo que significa pensar y estar vivo. Black anima constantemente a sus compañeros de tecnología a «pensar en nuestro pensamiento», una actividad que reconoce puede sonar un poco filosófica y esotérica, pero que en realidad es crucial para el trabajo que realizan. Considera como sus principales influencias el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y los escritos del padre jesuita canadiense Bernard Lonergan, ambos autores de volúmenes sobre estos temas.

Basándose en estas y otras luminarias católicas, Black ha intentado proporcionar a sus colegas un marco antropológico para entender la IA, distinguiendo entre la forma en que los humanos piensan a través de los procesos de experiencia, comprensión y juicio y la forma en que un ordenador «piensa» enlazando palabras mediante probabilidad estadística.

El Instituto toma forma

Black fue nombrado en septiembre de 2025 director fundador de lo que desde entonces se ha denominado Instituto Leonum para IA y Tecnologías Emergentes, un nuevo instituto interdisciplinar dentro de la Universidad Católica de América. Black mantendrá su puesto en Microsoft mientras viaja regularmente a Washington, D.C., para su trabajo en el instituto, que incluirá —como dice Black con claro entusiasmo— mucha enseñanza, algo que ya realiza en abundancia en su parroquia a través de clases de educación para adultos.

Taylor Black, que se muestra esta primavera en el campus de la Universidad Católica de América, es la directora fundadora del Leonum Institute for AI and Emerging Technologies, un nuevo instituto interdisciplinar dentro de la Universidad Católica. (Foto: Joe Portolano)

El instituto recurrirá a numerosas disciplinas dentro de la universidad para investigar y desarrollar formas de enseñar y utilizar la IA que mejoren, en lugar de erosionar, el juicio humano, basándose en la enseñanza católica. Además, Black dijo que espera aportar su experiencia emprendedora a la escuela para ayudar a incubar y comercializar las grandes ideas de los estudiantes de la Universidad Católica.

Paul Camacho, profesor de filosofía en la Universidad de Villanova y amigo cercano de Black, dijo que cree que Black está especialmente cualificado para llevar los tipos de debates que ha mantenido con sus colegas técnicos a estudiantes en un entorno universitario.

«Taylor nunca deja de preguntarse por el mundo y nuestro lugar en él — el misterio de la creación de Dios, pero también la dignidad y la increíble profundidad de lo que significa ser hecho a imagen de Dios», dijo Camacho al Register.

«Va a invitar a los estudiantes a aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre lo que significa ser un ser humano en esta época en la que nuestra sociedad nos dice que los humanos somos tan reemplazables.»

Desde la perspectiva de Camacho, la fe católica y la visión del mundo de Black le han abierto puertas en el mundo tecnológico, en lugar de cerrarlas, debido a lo claramente que puede articular la verdad sobre los seres humanos de una manera que atrae a personas de diversos orígenes religiosos en la frontera que es Silicon Valley. Black ha podido hacerlo porque sus opiniones sobre lo que significa ser humano nacen del corazón mismo de su fe católica, dijo Camacho.

«No se me ocurre nadie más adecuado para pensar en inteligencia artificial [y] en el futuro de la tecnología … los desafíos y las posibilidades para los seres humanos», dijo.

«La Iglesia Católica, con su larga tradición, ha estado aquí esperando con una respuesta contundente a las preguntas ‘¿Qué es un ser humano?’ ‘¿Cuál es nuestro destino?’ ‘¿Dónde encontramos sentido en nuestras vidas?’ — y ahora es una oportunidad increíble para aprovechar eso.»

Salvaguardando a la Humanidad

El Papa León XIV ha estado pidiendo fuertes salvaguardas éticas en torno a la IA casi desde el momento de su elección el año pasado, especialmente a medida que han llegado informes sobre jóvenes, hombres y mujeres, y algunos no tan jóvenes, que han visto arruinadas —o trágicamente terminadas— sus vidas en medio de ideas delirantes de que los productos de IA son compañeros conscientes.

En parte como respuesta a estos y otros problemas, todos los grandes desarrolladores de IA en EE. UU. cuentan con equipos de personas que trabajan para crear lo que a menudo se describe como «barreras de seguridad» alrededor de los grandes modelos de lenguaje (LLM) que sustentan los modelos de IA. Como los LLMs están entrenados en millones de piezas de creatividad humana, pueden ser persuadidos para crear fácilmente cosas que son erróneas, dañinas o perturbadoras a menos que estén limitados por parámetros éticos rigurosos y otras salvaguardas.

Al mismo tiempo, la propia naturaleza de ciertos productos de IA está cambiando para mejor, afirma Black, ya que muchos creadores de IA se alejan de productos con nombres, personalidades e incluso cuerpos robóticos que suenan humanos y se acercan a lo que él llama «IA ambiental» — dispositivos que habitan en tu hogar como asistentes que potencian las capacidades humanas sin parecerse en ningún momento a una persona. Pero la gente aún debe estar preparada para manejar una IA similar a la humana.

«A menos que estés bien formado, a menos que hayas entendido bien la herramienta… puedes ser usado por la herramienta, en lugar de al revés», reiteró.

Se espera ampliamente que el Papa León publique su primera encíclica en los próximos meses, que casi con toda seguridad abordará la IA. Black dijo que espera un énfasis continuo en la centralidad de la enseñanza de la Iglesia sobre la resurrección y la dignidad y valor que esa enseñanza otorga a nuestros cuerpos físicos — algo que la IA, como creación fundamentalmente incorpórea, nunca podrá poseer realmente.

Mientras tanto, Black está entusiasmado por seguir formando a la próxima generación de jóvenes católicos para que sean tan hábiles —y tan discernidores— en el uso de la IA como él.

Al fin y al cabo, dijo Black, «nosotros [como católicos] tenemos una antropología fantástica que responde a todas las preguntas que uno podría tener respecto a nuestra relación con esta tecnología.»

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