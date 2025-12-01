CNBB divulga os vencedores da 55ª Edição dos Prêmios de Comunicação, e pasconeiros estão entre os premiados!

Pasconeiros se destacam em três categorias

(pascombrasil.org.br).-Foi ao ar neste domingo, 23/11, pelas emissoras de TV de inspiração católica do Brasil, a cerimônia de entrega da 55ª edição dos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A cerimônia foi apresentada pelo padre Arnaldo Rodrigues, assessor de comunicação da CNBB, e por Talita Salgado, assessora de comunicação da arquidiocese de Goiânia (GO).

A premiação reuniu membros da presidência da CNBB, convidados e profissionais de diferentes áreas da comunicação reconhecidos por suas contribuições à promoção da dignidade humana e dos valores do Evangelho.

Gravada no teatro Tucarena, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na capital paulista, a premiação contou com apresentações da São Paulo Schola Cantorum, sob regência do maestro Delphim Rezende Porto.

Pasconeiros que brilharam com seus trabalhos

Entre os vencedores, três categorias evidenciaram a importância da Pastoral da Comunicação na história dos Prêmios de Comunicação da CNBB. No Prêmio Papa Francisco, que contempla dissertações e teses, Marcus Tullius, ex-coordenador nacional da Pascom, venceu na categoria Mestrado com a dissertação “Igreja em rede: análise comparativa das proposições dos papas Bento XVI e Francisco para a comunicação”. Já o coordenador do GT de Formação da Pascom Brasil, Cezar Macedo Barros, foi premiado com a tese “Participação da Pastoral da Comunicação (Pascom) em processos midiáticos da Igreja Católica”.

Cezar Barros recebendo o prêmio – Foto Luciney Martins – O SÃO PAULO

A pesquisa realizada por Cezar propõe que a Pastoral da Comunicação trabalhe em rede, com diversos sujeitos eclesiais envolvidos na ação pastoral da Igreja, a partir de uma lógica de comunicação comunitária. Ele explica:

“Minha expectativa e esperança é que cada agente se sinta verdadeiramente pertencente à sua comunidade de fé para, assim, assumir o compromisso com o serviço pastoral. Minha mensagem para os pasconeiros é que sempre façam memória do que os levou a servir na Pascom, se foi um chamado de Deus como resposta de oração, o convite do padre, de um amigo ou, até mesmo, porque perceberam a necessidade de contribuir com a comunicação da própria paróquia. Dessa forma, vocês vão ajudar a Igreja a evangelizar melhor e a se manter motivados, mesmo diante de eventuais desafios.”

Cezar celebrou o reconhecimento da CNBB, afirmando que o prêmio confirmou que todo o esforço e dedicação durante o doutorado valeram a pena:

“Unir trabalho acadêmico em comunicação e religião é um grande desafio. A gente busca sempre provar que a pesquisa não está influenciada pela convicção religiosa e, ao mesmo tempo, pretende manter-se fiel. O prêmio veio confirmar que consegui cumprir bem esse propósito, ao mesmo tempo em que reconhece algo que a banca de defesa, realizada em abril de 2024, atestou: a qualidade de uma tese aprovada com distinção. Ao final desse processo, quero continuar ofertando os meus dons a Deus, especialmente na formação, eixo que está mais ligado ao fazer acadêmico”, finaliza Cezar.

Comemorando a dobradinha entre mestrado e doutorado, a Pascom também marcou presença na dissertação do comunicador Marcus Tullius. Figura emblemática da Pastoral da Comunicação, Marcus foi coordenador nacional da Pascom de 2018 a 2024, influenciando toda uma geração de comunicadores paroquiais.

Marcus Tullius recebendo o prêmio – Foto Luciney Martins – O SÃO PAULO

Para Marcus, a sensação também é de dever cumprido, e o prêmio coroa todo o trabalho realizado:

“Na minha dissertação faço uma análise comparativa das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações dos dois pontificados, Bento XVI e Francisco. Me encantou perceber a dinâmica do magistério de continuidade, por mais que sejam de estilos diferentes. É possível compreender uma motivação importante para a Igreja e para os comunicadores, principalmente. Eu resumiria que o papa Bento XVI diz que a Igreja precisa estar na rede, e o papa Francisco assume isso dizendo como ela deve estar. Não há contraposição, mas uma sintonia fina, guiada pelo Espírito, que inspira e nos educa para ser Igreja em rede, como sinal de uma comunhão tecida a partir dos vínculos, e uma Igreja na rede, participando ativamente de todos os processos do nosso tempo”, ressalta.

O terceiro prêmio que evidenciou a Pascom no evento, foi o Kerigma, que é uma premiação focada nas iniciativas da Pastoral da Comunicação pelo Brasil. Na 55ª edição dos Prêmios de Comunicação da CNBB, a equipe vencedora foi a do Regional Leste 2, com o “Plano Estratégico de Comunicação do Regional Leste 2 – 2023 a 2027”.

Inspirado no legado deixado pelo Papa Francisco, o plano estratégico de comunicação do Regional Leste 2, usou a comunicação como ferramenta essencial na criação de pontes que possam unir, formar e informar as pessoas:

“Além de buscar uma Evangelização planejada, assertiva, quisemos também trazer neste documento indicações que, com certeza, ajudam os Pasconeiros e Pasconeiras a pensarem em uma Comunicação que esteja de fato comprometida com o Anúncio, sem que a Fé seja instrumentalizada, grande perigo do ambiente digital, que potencializa os discursos”, ressalta Amanda, coordenadora do Regional Leste 2, representante da equipe, que recebeu o troféu das mãos de Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB.

Representante do Regional Leste 2, Amanda, recebendo o Prêmio Kerigma – Foto Luciney Martins – O SÃO PAULO

A importância dos Prêmios de Comunicação

Para Janaína Gonçalves, coordenadora nacional da Pascom Brasil, e que também está na equipe campeã do Regional Leste 2, os Prêmios de Comunicação da CNBB são uma grande possibilidade de visibilidade para inúmeros projetos de comunicação que estão pelo Brasil:

“Os Prêmios não contemplam apenas profissionais da grande mídia: ele também reconhece iniciativas da Pastoral da Comunicação. Isso significa que os agentes da Pascom passam a ter um espaço institucionalizado, oficial, nacional e público de valorização do próprio trabalho, que muitas vezes é silencioso, voluntário e é claro, sempre essencial para a missão evangelizadora da Igreja. Tudo isso motiva pessoas e até equipes inteiras, de diferentes regiões do País”, finaliza.

