«Amorevolezza», una propuesta de evangelización digital al estilo salesiano

Los Salesianos lanzan una nueva iniciativa de evangelización digital. Es un instrumento para la transmisión de la fe a los jóvenes y con los jóvenes. Nace con la vocación de ser un espacio para compartir la vida.

(es.zenit.org/).-Amorevolezza» es una iniciativa de evangelización digital que han puesto en marcha los Salesianos en España. Está presente desde el 5 de abril en Instagram y TikTok, así como en un espacio web propio y un canal de WhatsApp, para acompañar, dialogar y proponer el Evangelio desde la vida cotidiana de los jóvenes.

En un mundo hiperconectado, en el que todo pasa rápido y se está constantemente recibiendo contenido, en multitud de ocasiones los jóvenes se sienten solos o sin espacios donde poder compartir su vida. En ese contexto nace Amorevolezza, una propuesta de evangelización digital desde la espiritualidad juvenil salesiana. Amorevolezza es un proyecto de evangelización para el ‘patio digital’ que quiere estar en ese entorno, acompañando a los jóvenes en su día a día. No nace de la nada, sino de todo lo que, construido junto a ellos, escuchando lo que viven, lo que buscan y lo que necesitan. Es una propuesta que quiere ser presencia: un espacio donde encontrarse, donde compartir, y donde vivir la fe desde lo cotidiano.

Amorevolezza es una palabra que encarna el estilo de Don Bosco, un término salesiano que habla de una manera concreta de estar con los demás: desde la cercanía, la presencia y el cuidado. Y ese es el estilo que se traslada también al mundo digital.

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Evangelización digital en las redes “En línea con el Capítulo General 29, y en el marco de nuestros documentos inspectoriales, asumimos como una de nuestras opciones prioritarias la transmisión de la fe desde nuestra identidad cristiana, fortaleciendo los procesos de crecimiento en la fe y, de manera concreta, impulsando una iniciativa inspectorial de evangelización digital”, comparten Jordi Lleixà y Xabier Camino, delegados de Pastoral Juvenil de los Salesianos en España sobre el camino iniciado junto con la Delegación de Comunicación.

JÓVENES Amorevolezza Es Un Proyecto De Evangelización Para El ‘Patio Digital’ Que Quiere Estar En Ese Entorno, Acompañando A Los Jóvenes En Su Día A Día. «Amorevolezza», una propuesta de evangelización digital al estilo salesiano Los Salesianos lanzan una nueva iniciativa de evangelización digital. Es un instrumento para la transmisión de la fe a los jóvenes y con los jóvenes. Nace con la vocación de ser un espacio para compartir la vida.

Amorevolezza» es una iniciativa de evangelización digital que han puesto en marcha los Salesianos en España. Está presente desde el 5 de abril en Instagram y TikTok, así como en un espacio web propio y un canal de WhatsApp, para acompañar, dialogar y proponer el Evangelio desde la vida cotidiana de los jóvenes. En un mundo hiperconectado, en el que todo pasa rápido y se está constantemente recibiendo contenido, en multitud de ocasiones los jóvenes se sienten solos o sin espacios donde poder compartir su vida. En ese contexto nace Amorevolezza, una propuesta de evangelización digital desde la espiritualidad juvenil salesiana. Amorevolezza es un proyecto de evangelización para el ‘patio digital’ que quiere estar en ese entorno, acompañando a los jóvenes en su día a día. No nace de la nada, sino de todo lo que, construido junto a ellos, escuchando lo que viven, lo que buscan y lo que necesitan. Es una propuesta que quiere ser presencia: un espacio donde encontrarse, donde compartir, y donde vivir la fe desde lo cotidiano.

Amorevolezza es una palabra que encarna el estilo de Don Bosco, un término salesiano que habla de una manera concreta de estar con los demás: desde la cercanía, la presencia y el cuidado. Y ese es el estilo que se traslada también al mundo digital. Evangelización digital en las redes “En línea con el Capítulo General 29, y en el marco de nuestros documentos inspectoriales, asumimos como una de nuestras opciones prioritarias la transmisión de la fe desde nuestra identidad cristiana, fortaleciendo los procesos de crecimiento en la fe y, de manera concreta, impulsando una iniciativa inspectorial de evangelización digital”, comparten Jordi Lleixà y Xabier Camino, delegados de Pastoral Juvenil de los Salesianos en España sobre el camino iniciado junto con la Delegación de Comunicación. “Es fruto del trabajo compartido en distintos encuentros, donde muchos jóvenes y agentes de pastoral han participado aportando reflexión, experiencia y mirada pastoral”, añaden. La iniciativa estará presente en Instagram y TikTok, así como en un espacio web propio y un canal de WhatsApp, bajo el nombre @amorevolezzate.

El equipo de contenidos que acompaña esta iniciativa está formado por más de una decena de colaboradores que representan a diferentes ambientes de las presencias salesianas.