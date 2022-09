Assista o Giro A12 sobre a presença da Igreja nos meios digitais

Roda de conversas abordou como a Igreja lida com a evangelização pela internet e as redes sociais

A edição mais recente do Giro A12, realizada no dia 9 de setembro, teve como tema a evangelização nos meios digitais, e foi transmitida no YouTube e no Facebook do Portal A12.

No prefácio do livro «A Igreja no mundo digital» de Fabio Bolzetta, o Papa Francisco enfatizou a importância de levar a Boa Nova de Deus pelas redes.

“Sabemos que o virtual nunca pode substituir a beleza dos encontros cara a cara. Mas o mundo digital é habitado e deve ser habitado por Cristãos”, comentou o Santo Padre.

Em nosso país, o número é grande de sacerdotes, instituições, dioceses, novas comunidades, movimentos e pastorais que criaram grades de programação em tempo real, para que os fiéis preencham o seu tempo nas redes com oração, reflexões e ensinamentos.

Este episódio da série digital foi apresentado e mediado pela jornalista do A12 Elisangela Cavalheiro, com a participação da jornalista Camila Morais, da TV Aparecida, que em 2021 recebeu o Prêmio de Comunicação Clara de Assis da CNBB pelo documentário «Desafios da Igreja» realidade indígena e também Andréia Gripp, doutora em teologia sistemática-pastoral pela PUC-RJ com a tese «Infopastoral: diálogo entre fé e cultura digital. uma análise a partir de documentos do Magistério da Igreja» , formada em jornalismo e consagrada na Comunidade Católica Shalom.

A12 sempre pioneiro na evangelização e informação

Desde 2010, o A12 tem a missão de propagar a devoção a Nossa Senhora e informar sobre acontecimentos da Igreja no Brasil e no mundo, e iniciativas para mostrar as obras de evangelização do Santuário através dos canais digitais.

O programa A12 Conecta, no canal Aparecida Ao Vivo, tem como prioridade dar visibilidade para todos os departamentos do Santuário Nacional, sempre com conteúdos relevantes e apresentados com a linguagem da internet.

Assista aqui a edição de setembro do Giro A12