«La santidad no tiene moldes: hay católicos tatuados, madres agotadas, empresarios, obispos…»

Los proyectos Se Buscan Rebeldes y Jóvenes Católicos unen fuerzas para lanzar Rebeldes Pódcast con la idea de que «la fe no sea un discurso lejano, sino una experiencia que se pueda llevar al gimnasio» o «escuchar en el coche»

(alfayomega.es).-Este próximo jueves 15 de enero se estrena Rebeldes Pódcast. Este nuevo proyecto de evangelización audiovisual propone «redescubrir la auténtica rebeldía cristiana: vivir a contracorriente siguiendo a Jesucristo, el único Camino, Verdad y Vida», tal y como explican los impulsores del proyecto.

El pódcast, que nace con la idea de que «la fe no sea un discurso lejano, sino una experiencia que se pueda llevar al gimnasio» o «escuchar en el coche», está conducido por los sacerdotes Ignacio Amorós —fundador de Se Buscan Rebeldes— y Pablo López —del proyecto Jóvenes Católicos—, ambos con amplia experiencia en comunicación de la fe y acompañamiento espiritual.

A través de diálogos testimoniales, Rebeldes Pódcast «da voz a personas cuya vida ha sido transformada por el encuentro con Dios». Entre los invitados estará el dominico fray Marcos, participante de MásterChef; la empresaria, madre e influencer conversa, Casilda Finat; el matrimonio misionero y padres de doce hijos, Irene e Israel; la fundadora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, madre Olga, o el obispo de Helsinki, Raimo Goyarrola.

«Queremos mostrar que la santidad y la rebeldía no tienen un molde. Hay católicos tatuados, madres agotadas, empresarios, jóvenes peregrinos, religiosos, obispos… La Iglesia es mucho más humana y fascinante de lo que se suele pensar», explica Ignacio Amorós.

—¿Qué aporta Rebeldes Pódcast a la evangelización actual?

—Queremos que haya un podcast católico donde se pueda compartir la fe en la vida cotidiana. Que se pueda escuchar mientras haces deporte, paseas, conduces o simplemente estás en casa. Que te guste, que sea entretenido y que te aporte formación católica. Además, invitamos a personas muy interesantes y sugerentes para que compartan sus ideas y testimonios.

—¿A quién va dirigido este podcast?

—A cualquiera que tenga inquietudes profundas: creyentes, alejados, personas en búsqueda. Especialmente a quienes sienten que el mundo promete mucho y llena poco. Queremos ser una compañía honesta en ese camino.