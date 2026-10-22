Celam articula una alianza continental de redes de comunicación para cubrir la visita del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú

La iniciativa reúne las redes de comunicación de la Iglesia en América Latina y el Caribe para compartir contenidos, recursos audiovisuales, fotografías y testimonios durante el viaje apostólico del Santo Padre. El propósito de la propuesta es una cobertura multiplataforma y colaborativa con alcance continental.

(adn.celam.org).-El Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe (Celam) articula una alianza con las redes de comunicación de la Iglesia en América Latina y la Caribe para acompañar la cobertura del viaje apostólico del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú.La iniciativa tiene como objetivo unir capacidades, Comparte contenido y amplía el alcance de la información sobre esto Evento para las comunidades y sociedad eclesiales del continente.

La propuesta se presentó durante la primera reunión preparatoria para la cobertura de la medios católicos del viaje apostólico, convocados por el Centro para el Comunicación Celam (CPC). La reunión reunió a representantes de la equipos de comunicaciones de los tres países anfitriones, responsables de comunicación de conferencias episcopales y organizaciones eclesiásticas, así como miembros de diferentes redes mediáticas católicas.

«Es hora de materializarse» colaboración entre comunicadores de América Latina, dijo Óscar Elizalde, director del PCCh, al presentar el iniciativa de Celam. Destacó las condiciones creadas recientemente años para articular redes de comunicación y la oportunidad de trabajar juntos en un evento de especial importancia para la Iglesia de la continente.

Una red de redes al servicio de la comunicación

La alianza contempla la participación de ADN Celam, la Red Eclesial de Comunicadores de América Latina y el Caribe (Reclac), la Red de Radiodifusores Católicos (REC), el Alianza Latinoamericana de Medios Audiovisuales Católicos (Red Alma) y la cadena Conectados por misioneros digitales. También está integrado en las conferencias obispos, diócesis, organizaciones eclesiásticas y medios católicos que lo deseen Únete a la cobertura.

El propósito es desarrollar un trabajo coordinado que permita compartir materiales y Facilitar el acceso a fuentes y testimonios, y ofrecer información oportuna para audiencias de diferentes países. Cobertura Será multiplataforma, con contenido en texto, vídeo, audio y fotografía, disponible para medios que acompañan la visita en persona y para aquellos para seguirlo desde sus propios países.

Como parte de esta articulación, Celam planea habilitar una plataforma digital para contenido compartido, con materiales producidos entre 1 y 20 Noviembre. La propuesta también incluye una línea gráfica común que identificar la alianza sin reemplazar la identidad de cada medio, así como el Preparación de un dossier de prensa con información útil y directrices para el cobertura. La iniciativa también contará con la colaboración del Vaticano Noticias, aliado estratégico de Celam, con el propósito de unir esfuerzos y ampliar la difusión de los principales acontecimientos del viaje apostólico.

Equipos de apoyo en los tres países

La propuesta contempla la organización de puntos focales y equipos de apoyo en la ciudades donde tendrán lugar las actividades del Papa. Estos equipos facilitará la coordinación entre periodistas y medios, así como el intercambio de recursos y la búsqueda de voces y testimonios que nos permitan acercar a las personas audiencia la experiencia de las comunidades que recibirán al Santo Padre.

En Uruguay, Los equipos locales trabajan en la preparación de las actividades planificadas en Montevideo, Paysandú y Florida. La Conferencia Episcopal ha formado una Comisión de Comunicación con profesionales y voluntarios que coordinan el tareas de prensa, comunicación digital, transmisiones y difusión.

En Argentina, la Comisión Nacional de Comunicaciones reúne a sacerdotes y laicos que trabajan en la organización de la cobertura en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Los preparativos incluyen centros de prensa en la sede central planificado y coordinado con las autoridades nacionales y provinciales, además de la acreditación y la gestión de transmisiones.

Por tu Parte de Perú prepara la cobertura en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, con equipos Centros de comunicación diocesanos y centros de prensa adaptados a las características de cada lugar. Chiclayo tendrá una relevancia especial, ya que el Papa León XIV regresará a la diócesis donde residió y ejerció su ministerio episcopal anteriormente de su elección como sucesor de Pedro.

Misión compartida para todo el continente

El Celam invitaron a medios católicos a participar en la alianza mediante un formulario El proceso de registro está orientado a identificar tus posibilidades de colaboración, tanto de quienes viajarán a las ciudades anfitrionas así como de quienes deseen acceder el contenido para difundirlos desde sus propios espacios.

La propuesta reconoce que la mayoría de las personas seguirán el camino apostólico a través de televisión, radio, redes sociales y plataformas digitales. Por lo tanto, El trabajo conjunto tiene como objetivo garantizar que la experiencia de la visita pueda alcanzar también a comunidades que no tendrán la posibilidad de ser físicamente presente.

Al final la reunión, Monseñor Daniel Francisco, coordinador del Consejode El CPC agradeció a los participantes su disponibilidad y definió la visita como un kairós, un tiempo de gracia para América Latina.» El La gran mayoría la verá en televisión, luego en cadenas, o la escucharemos en radio«, recordó, destacando la importancia de articular los esfuerzos para Comunicar este evento a todo el continente.

Con esto Alianza, Celam está comprometida con la comunicación eclesial colaborativa, en la que Las redes y medios católicos comparten sus capacidades y recursos para narrar, desde diferentes realidades, la visita del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú.