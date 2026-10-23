La Iglesia Paraguaya reúne a los comunicadores para fortalecer la evangelización y afrontar los retos digitales actuales

Los representantes diocesanos revisarán los logros y desafíos de la comunicación eclesial en Caacupé y definirán compromisos y nuevas líneas de acción para el periodo 2027-2029, con énfasis en la dignidad humana.

(adn.celam.org/).-Desde la Casa de Retiro Virgen de Caacupé, la Pastoral Nacional de Comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) inició su Asamblea General este 16 de octubre con el propósito de evaluar su labor y establecer nuevas directrices pastorales para el periodo 2027-2029.

Bajo el lema «Verdad, dignidad y esperanza: comunicamos humanidad», la reunión reúne a coordinadores, representantes diocesanos y responsables de la comunicación específica del cuidado pastoral de todo el país.

El informe de prensa del episcopado paraguayo indica que la asamblea busca promover el intercambio de experiencias, la coordinación entre las diócesis y la reflexión sobre los desafíos que los nuevos escenarios digitales plantean para la comunicación de la Iglesia.

Reflexión y planificación para la misión evangelizadora

El sábado 17 de octubre se concentrarán las principales actividades de la asamblea. Tras la inauguración oficial, Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé y responsable de la Pastoral Nacional de Comunicación, dirigirá unas palabras a los participantes. Después, se ofrecerá el informe de gestión que te permitirá ver el trabajo realizado, reconocer logros y examinar los retos pendientes.

Además, la agenda ofrece espacios para el diálogo y la reflexión colectiva a través de mesas temáticas, sesiones plenarias y el método pastoral de «ver, juzgar y actuar». Esta dinámica permitirá compartir diferentes perspectivas sobre la comunicación de la Iglesia y definir compromisos para fortalecer esta misión en las diócesis.

El programa también incluye saludos institucionales de la Conferencia Episcopal Paraguaya, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) y el Dicasterio de Comunicación.

Compromisos y renovación de responsabilidades

El día de clausura está programado para el domingo 18 de octubre, comenzando con una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé y concluyendo con la celebración eucarística.

Antes de finalizar la reunión, los miembros de la asamblea anunciarán los principales resultados de las deliberaciones y elegirán a las personas que formarán la lista corta para secretario ejecutivo de la Pastoral Nacional de Comunicación en el periodo 2027-2029.

Según sus organizadores, la asamblea busca promover un ministerio de comunicación más articulado y comprometido con las necesidades de las comunidades paraguayas. Por ello, la comunicación se asume como una misión compartida que contribuye a fortalecer la vida eclesial, defender la dignidad humana y transmitir el mensaje del Evangelio.