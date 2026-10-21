Seúl lanza la aplicación de la JMJ 2027 para peregrinos internacionales

Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud 2027 en Seúl han lanzado una aplicación oficial de peregrinación para ayudar a los jóvenes católicos a prepararse para viajar a Corea del Sur y participar en la reunión.



(vaticannews.va/en).-El Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud 2027 en Seúl, encabezado por el arzobispo Peter Chung Soon-taick, ha lanzado la aplicación oficial de peregrinación para ayudar a los jóvenes a prepararse para la reunión internacional.

El comité señaló que la aplicación reúne información práctica, espiritual y de peregrinación que los participantes pueden utilizar antes de la salida y durante su estancia en Corea.

Provisionalmente llamada «WYD 2027», la aplicación está disponible en la Apple App Store y Google Play en coreano e inglés. Más adelante se añadirán español, francés, portugués e italiano.

Su nombre permanente será seleccionado mediante un concurso global de nombres.

La app comienza con el mensaje: «Ánimo y ven a Seúl, un viaje de peregrinación que recorremos juntos», junto con una cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud 2027.

Los peregrinos pueden acceder a la mayoría de su contenido sin registrarse ni iniciar sesión.

Una sección de preparación cubre kits de peregrinos, preparación espiritual, arreglos de viaje, saludos coreanos e información sobre paquetes.

También ofrece orientación práctica sobre el clima de Corea en julio y agosto, humedad, exposición a los ultravioletas, lluvias repentinas, aire acondicionado interior y tifones.

La información de viaje incluye voltaje eléctrico y tipos de enchufes, consejos para empaquetar, alertas de emergencia y la aplicación multilingüe de notificaciones de desastres del gobierno.

La aplicación también proporciona información sobre prácticas y normativas cotidianas relacionadas con aseos, pasos de peatones, eliminación de residuos, objetos perdidos, zonas para fumadores y ruido.

Su sección en coreano ofrece expresiones de saludo, despedidas, agradecimientos y disculpas, pidiendo indicaciones y frases que pueden usarse en iglesias y durante la misa. Las expresiones se presentan en coreano con guías y significados de pronunciación en inglés.

Una sección de peregrinación separada introduce la Ruta de Peregrinación Católica de Seúl, oraciones para visitar lugares sagrados y un programa de peregrinación en museo.

Los peregrinos que visitan tres lugares designados pueden recibir un certificado de finalización tras verificar sus visitas a través de la aplicación.

Los lugares son el Museo de Historia de la Arquidiócesis de Seúl en la Catedral de Myeongdong, el Museo de Historia del Santuario Seosomun en el Santuario de los Mártires de Seosomun y el Museo de los Mártires Coreanos en el Santuario de los Mártires de Jeoldusan.

Para la función de verificación de visitas se requiere registro e inicio de sesión.

La aplicación también incluye una guía basada en Google Maps para santuarios, espacios para eventos y otras instalaciones. Actualmente hay información disponible sobre 24 lugares, que cubren principalmente lugares de peregrinación y museos.

Otras secciones ofrecen información sobre la Jornada Mundial de la Juventud, la Iglesia Católica en Corea, la historia y los mártires católicos coreanos, la cultura coreana, el transporte público y los procedimientos de emergencia.

Los organizadores dijeron que la aplicación seguirá actualizándose para que los peregrinos puedan acceder a información antes y durante la reunión. También se están desarrollando servicios vinculados a una tarjeta de peregrinación.

La Jornada Mundial de la Juventud 2027 está programada para celebrarse en Seúl del 3 al 8 de agosto de 2027.