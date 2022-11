El sacerdote TikToker: la mayoría de los influencers chupan

Don Ambrogio Mazzai, 350 mil seguidores, regaña a los malos modelos: invitan a los jóvenes a violar la ley o tomar drogas. Y cita (pero positivamente) a Chiara Ferragni

(it.aleteia.org).-Regaña decisivamente a sus «colegas» influyentes, el popular sacerdote en TikTokDon Ambrogio Mazzai. La mayoría de ellos apestan», dice sin rodeos en su nuevo libro «Upsy Daisy» (Tau Editrice), disponible en las librerías a partir del 21 de noviembre. Y cita los modelos en los que se inspiró: San Felipe Neri, San Juan Bosco.

«Todavía me parece extraño»

Don Ambrogio Mazzai, nacido en 1991, tiene 31 años («pero interiormente me siento a medio camino entre un veinteañero y uno de sesenta», bromea) y es sacerdote desde 2016 en la diócesis de Verona.

«Me hice bastante conocido en TikTok, pero no lo noté de inmediato. Empecé a entenderlo solo cuando en ciudades y pueblos diferentes niños y jóvenes, reconociéndome, me pidieron una foto juntos. ¡Cada vez que sucede, todavía me parece extraño y sonrío pensando en ello! Me siento y soy una persona muy normal. El Señor me ha hecho encontrar, en el mundo real y virtual, a muchas personas que me aman y quizás entre ellas también estás tú, que lees este libro: Yo también te amo. Todo este amor dado y recibido me llena de alegría».

La gracia del Señor y TikTok

Don Ambrogio Mazzaidedica «poco más de cinco minutos al día» a hacer los videos, excepto en casos especiales en TikTok. «Es un compromiso muy marginal durante el día, pero sigue siendo una oportunidad: me ha permitido conocer a muchas personas que en la vida ‘real’ nunca habría conocido. Estos encuentros también han dado buenos frutos: hay personas que han comenzado a hacerse preguntas serias sobre su vida y su fe, otras que se han convertido o han hecho una elección de vida particular, algunas incluso han solicitado ingresar en el seminario. La gracia del Señor también pasa a través de estos instrumentos tecnológicos. Cientos de personas me escriben todos los días y puedo garantizarles que me hacen saber cosas realmente interesantes, es algo que me llena de alegría».

El éxito de Chiara Ferragni

Según el popular sacerdote en TikTok, la principal influencer en Italia, Chiara Ferragni, es muy seguida y querida por muchos porque «a muchos les gustaría ser como ella. Esto se debe a que construyó algo muy grande (en este sentido, me gustaría agradecer a uno de mis profesores de la facultad que me hizo descubrir un mundo detrás de esta realidad): podríamos decir que construyó un imperio. Algunos dicen que es un imperio de fuffa, pero hay que reconocer que le permite llevar a casa mucho grano y garantizar muchos puestos de trabajo».

«Compromiso y cabeza»

Para ganar obviamente, continúa Don Ambrogio Mazzai, «se necesita compromiso y cabeza, de lo contrario no se puede ir tan lejos. Los influencers, los famosos, son las personas que nos gustaría ser. Son modelos que nos inspiran a hacer cosas bellas y grandes, mientras que nuestra vida a menudo se reduce a experiencias muy superficiales y triviales, por desgracia».

Influencers y dinero

Son modelos «que lamentablemente en la mayoría de los casos apestan, ese es el problema. No todos, pero una buena parte sí. Muchos de ellos enseñan a tomar drogas, a violar la ley, a tratar a las personas como objetos, a pensar solo en sí mismos, a considerar el dinero como un ídolo para ser adorado y servido, a usar el tiempo detrás de cosas triviales que engordan los bolsillos de alguien, a vivir por apariencia, a desfigurar el cuerpo, para entregarse a perversiones desenfrenadas».

San Felipe Neri

Pero, hay una solución contra esta degradación social, «a decir verdad, la hemos tenido durante milenios». «Siempre hemos tenido modelos – continúa Don Ambrogio Mazzai – que nos han inspirado para hacer grandes cosas, conquistadas incluso a costa de la vida».

El sacerdote Tiktokers da un ejemplo: «Si hoy hay grupos juveniles y oratorios es gracias a una persona. Si esta persona no hubiera existido, ninguna de estas realidades agregativas juveniles existiría: esta persona esSan Felipe Neri. También voy a la escuela, una escuela salesiana que existe gracias a San Juan Bosco; Ha inspirado a millones».

San Giovanni Calabria

Otro ejemplo: «En Italia después de la guerra hubo una grave crisis económica, por supuesto. ¿Cómo nos recuperamos de esta crisis? Con un desarrollo que fue de los más extraordinarios de toda la historia, que tuvo lugar alrededor de los años sesenta (…). Este desarrollo ha sucedido gracias a personas comoSan Giovanni Calabria, nativo de Verona, que construyó una escuela vocacional para enseñar un trabajo a sus «hijos» tanto que les legó un futuro, especialmente el que vale más, que es el paraíso.

Santos influenciadores

Ambrogio Mazzai, «tenemos modelos, influencers que han cambiado la historia (para mejor), inspirando a millones de jóvenes: los santos. Solo tenemos que recuperar estos modelos e imitarlos».

