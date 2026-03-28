El Sínodo publica el Informe sobre la Misión en el Entorno Digital

Un informe final del Grupo de Estudio 3 del Sínodo de Obispos subraya la necesidad de que la Iglesia involucre el entorno digital como un espacio vital para la evangelización, el diálogo y el acompañamiento pastoral.

(vaticannews.va).-«La presencia de la Iglesia en el ámbito digital puede ser un signo de comunión y un testimonio de esperanza, capaz de reflejar el rostro misericordioso de Cristo.» Un grupo de estudio del Sínodo de Obispos ha enfatizado que el entorno digital se está convirtiendo en un espacio esencial para la misión de la Iglesia en el mundo actual.

La reflexión es presentada por el Grupo de Estudio 3: «La Misión en el Entorno Digital», preparada como parte del proceso sinodal de la 16ª Asamblea General del Sínodo de Obispos sobre «Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Participación, Misión.»

El documento señala que el entorno digital no es simplemente una colección de herramientas tecnológicas, sino un espacio cultural con su propio lenguaje, dinámicas y formas de formar relaciones. Por esta razón, representa un nuevo campo misionero donde la Iglesia está llamada a proclamar el Evangelio.

Discípulos misioneros en la era digital

Basándose en reflexiones recientes del Papa León XIV, el informe anima a los cristianos a renovar su compromiso de compartir la esperanza cristiana en las redes sociales y espacios en línea.

El Papa ha llamado a «discípulos misioneros que transmitan el don del Señor Resucitado al mundo» y que estén atentos a las necesidades de las personas que encuentran en línea.

El entorno digital, señala el informe, está cada vez más interconectado con la vida social cotidiana, especialmente entre los jóvenes, lo que lo convierte en un área crucial para el compromiso pastoral y la evangelización.

Durante la discusión, el grupo señaló que «en lugar de ver los espacios digitales como secundarios o complementarios, la Iglesia debe reconocerlos como parte integral de su misión, especialmente en un mundo donde el principal medio de interacción de muchas personas es online».

Reconocieron el ciberespacio como un lugar de encuentro espiritual donde las personas acuden a los entornos digitales para todo tipo de cosas, incluyendo información sobre el Evangelio y sobre cómo encontrar a Dios».

Cinco temas esenciales

El documento final presenta las tres preguntas orientadoras: ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué significa? ¿Y qué recomendamos? Con estas tres preguntas, plantean los cinco temas esenciales.

En primer lugar, el entorno digital no es simplemente un conjunto de herramientas que hay que dominar; es una cultura.

En segundo lugar, la participación digital permite escuchar, acompañar y alzar la voz de quienes no son escuchados, y es una expresión de la misión social de la Iglesia.

Tercero, esta cultura digital requiere la misma intencionalidad, formación y espíritu misionero que aportamos a cualquier ministerio intercultural.

En cuarto lugar, en su mejor versión, el compromiso digital fomenta naturalmente elementos de sinodalidad: escucha, participación y responsabilidad compartida.

Quinto, al mismo tiempo, el entorno digital plantea enormes desafíos. Presenta grandes riesgos y se moldea mediante algoritmos que pueden aislarnos en cámaras de eco y manipularnos.

El reto para comprender este fenómeno sigue desarrollándose, especialmente con la aparición de misioneros digitales.

Una misión aún en desarrollo

El grupo de estudio concluye con las propuestas dirigidas a los niveles de la Santa Sede, las Conferencias Episcopales y las Diócesis, sugiriendo varios pasos para implementar la misión de esta Iglesia en el mundo digital. Como nueva frontera misionera, «la misión en el entorno digital es un viaje en progreso.»

A medida que las tecnologías digitales continúan evolucionando, será necesaria una mayor reflexión teológica, pastoral y canónica para comprender conceptos como la misión digital, la sinodalidad en línea y el acompañamiento digital.

En última instancia, el documento sugiere que la presencia de la Iglesia en el entorno digital puede convertirse en un signo de comunión y esperanza «reflejando el rostro misericordioso de Cristo» en un panorama cultural que cambia rápidamente.

