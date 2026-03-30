Vatican Media se asocia con diez emisoras de radio polacas para transmitir esperanza

El Dicasterio para la Comunicación ha firmado un acuerdo de cooperación con diez emisoras de radio regionales de Polonia, que llegan a millones de oyentes y difunden información sobre el Papa y la Santa Sede

El Dicasterio para la Comunicación ha firmado un acuerdo de cooperación con diez emisoras de radio regionales de Polonia. Estas emisoras, que en conjunto alcanzan a decenas de millones de oyentes, desean brindar información sobre el Papa y la Santa Sede. Sus directores se reunieron con León XIV tras la audiencia general de ayer, miércoles 18 de marzo. Participan siete directores de emisoras de radio regionales polacas de Lublin, Cracovia, Gdańsk, Opole, Poznań, Breslavia y Łódź. Otras cuatro emisoras de Rzeszów, Kielce y Białystok firmarán acuerdos por correspondencia.

Saludos y un regalo para el Papa León XIV

Al llegar a Roma, los invitados polacos asistieron a la audiencia en la Plaza de San Pedro y posteriormente saludaron a León XIV. Estuvieron acompañados por Andrea Tornielli, director editorial de Vatican Media; Massimiliano Menichetti, subdirector editorial de Vatican Media y director de Vatican Radio-Vatican News ; y el padre Paweł Rytel-Andrianik, director de la sección polaca de Vatican Radio-Vatican News y de L’Osservatore Romano. Los directores de la radio polaca obsequiaron al Papa con una pequeña barca de plata sobre una base de ámbar, recolectado durante siglos en las costas del mar Báltico. El regalo iba acompañado de una dedicatoria en latín: «Con la mayor reverencia y en unidad espiritual, ofrecemos a Su Santidad este obsequio como signo de gratitud y unidad por parte de las comunidades que diariamente conforman las oficinas regionales de la Radio Polaca».

El regalo entregado al Papa León XIV | Vatican Media

Un mensaje de esperanza mientras el mundo sufre la guerra

Posteriormente, en la sede del Dicasterio para la Comunicación, el padre Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación, firmó un acuerdo en nombre del prefecto Paolo Ruffini. «Este es un momento importante, porque todos nosotros, como profesionales de la comunicación, tenemos una enorme responsabilidad con el mundo: transmitir la verdad y sembrar esperanza en los corazones», declaró el padre Ruiz.

«Es importante para nosotros crear redes de contactos», afirmó Tornielli, «y llegar a acuerdos con medios de comunicación católicos y no católicos interesados en difundir noticias sobre el Papa en diversos idiomas. Ya son 1500 las emisoras y medios de comunicación de todo el mundo que difunden noticias del Vaticano. Estos acuerdos aumentan nuestras oportunidades de contar con socios editoriales en varios países, mejorando nuestra oferta informativa y combatiendo simultáneamente el fenómeno de las noticias falsas ». Menichetti se hizo eco de este sentimiento, reiterando: «El acuerdo con las emisoras de radio públicas polacas representa un paso más en la construcción de una comunión de comunicación auténtica y fraterna. En estos tiempos en que también nos enfrentamos a los desafíos de la Inteligencia Artificial, unir el poder de las voces a través de la radio nos recuerda que la IA no puede ignorar a las personas».

Millones de nuevos oyentes

Por su parte, Mirosław Kasprzak, director de Radio Lublin en Polonia, afirmó que para las emisoras regionales polacas, la cooperación con los medios del Vaticano significa cumplir la misión de los medios públicos. Añadió que el contenido de las emisoras regionales en Polonia llega a casi 60 millones de potenciales oyentes de habla polaca: aproximadamente 37 millones en el país y cerca de 20 millones en el extranjero. «Esperamos que nuestro ejemplo anime a otras secciones lingüísticas de Radio Vaticana-Noticias del Vaticano a firmar acuerdos similares», agregó el presidente de la emisora. Hace un año, cinco equipos editoriales polacos firmaron un acuerdo similar. Este año, el número de acuerdos firmados se ha duplicado, lo que demuestra los efectos positivos de la cooperación.