La misión digital

Entrevista con Mons. Lucio Adrián Ruiz

(ekklesiaonline.org).-Una parte integral del cuidado pastoral

«La cultura digital tiene sus propios lenguajes, tiempos y dinámicas. Si la Iglesia no aprende a habitarlos, el Evangelio corre el riesgo de volverse distante o incomprensible. No se trata solo de usar redes sociales o adaptar contenido, sino de asumir una verdadera lógica misionera y relacional, capaz de dialogar con las personas donde viven y en cómo se expresan.» Este es el pensamiento del Secretario del Dicasterio Vaticano para la Comunicación, que dice en esta entrevista que, como complemento al ministerio pastoral ordinario, el objetivo es convertir Internet en un lugar de encuentro, especialmente para quienes experimentan soledad y sufrimiento y para quienes no tienen otro contacto con la Iglesia.

P: ¿Cuál fue el impulso detrás de este Sínodo Digital y cómo fue esta experiencia?

La iniciativa del Sínodo Digital nació espontánea y naturalmente del propio Pueblo de Dios. Cuando el Papa Francisco convocó el Sínodo sobre sinodalidad, con el objetivo de «escuchar a toda la Iglesia», muchos de los evangelizantes en los ámbitos digitales respondieron proponiendo salir a escuchar en las redes sociales. Así, podemos decir que cobró vida de esta manera, desde abajo, al escuchar al Pueblo de Dios.

Se trataba de aplicar el principio del Papa Francisco: ser una «Iglesia orientada hacia el exterior» y ir a las periferias existenciales, reconociendo que estas periferias también se encuentran en redes digitales. Desde el principio, de hecho, se fue consciente de que no se trataba simplemente de «usar herramientas tecnológicas», sino de considerar lo digital como un espacio humano, una cultura y, por tanto, un ámbito misionero. Hay personas, muchas, que buscan sentido, se cuestionan sobre Dios y necesitan ser escuchadas.

Muchos llevan años evangelizando y acompañando a personas que atraviesan momentos de dolor o soledad. Aunque la Iglesia aún no estuviera plenamente consciente, el Espíritu estaba preparando este camino, que hoy encuentra una expresión importante en el Sínodo sobre sinodalidad y en el trabajo del Grupo de Reflexión Sinodal Tres, sobre la misión en la cultura digital.

El camino continúa ahora en la vida de las iglesias locales, en las Conferencias Episcopales y en muchos lugares que están desarrollando la atención pastoral digital a través de diversas iniciativas de formación y acompañamiento, y en sostener e integrar cada vez más a los misioneros digitales en las comunidades eclesiales, en la vida diocesana.

P: ¿Cómo ve la importancia del Jubileo de misioneros digitales e influencers católicos celebrado en julio de 2025?

El Jubileo de los misioneros digitales y de los influencers católicos fue un momento eclesial y espiritual importante. Se pretendía que la Iglesia Madre abarcara a todos los presentes en el lugar, a quienes siguen en línea y a todos en general. De este modo, cada uno sentiría que no estaba solo.

Lo primero que se les dijo a los participantes fue: «Gracias» por la misión llevada a cabo; En segundo lugar, se les pidió que vivieran en comunión y unidad, que caminaran con sus pastores, que se formaran y recordaran que la evangelización es la misión de la Iglesia en la comunión. El Señor está en el centro, y su plena presencia es nuestra alegría. Muchos habían evangelizado durante años en las redes sociales. Por eso, por eso era necesario que se sintieran como una familia que se necesitaba unos a otros, un cuerpo que es de Cristo, y que debe ser salvaguardado juntos.

En Roma experimentaron que la Iglesia los reconoce, les escucha y los acompaña. Fue muy potente percibir ese sentido de comunión y fraternidad entre personas de diferentes culturas, lenguas y carismas, pero unidas por el mismo deseo de proclamar a Cristo. El Jubileo demostró que el mundo digital debe entenderse como un entorno humano y cultural en el que las personas viven, sufren, buscan y aman. Allí también se llama la Iglesia a «convertirse en samaritana», a escuchar y a tender puentes.

El Papa León XIV pidió a los misioneros digitales que «buscaran la carne sufriente de Cristo» incluso en espacios digitales y «repararan las redes», transformándolas en lugares de encuentro, fraternidad y esperanza. Recordó que no se trata solo de producir contenido, sino de encontrar corazones y construir redes de relaciones.

Por eso creo que el Jubileo de misioneros digitales e influencers católicos ha ayudado a pasar de iniciativas aisladas a una conciencia eclesial más madura de la misión digital. Si el Sínodo sobre la sinodalidad ya había dado pasos importantes en este discernimiento eclesial y magisterial, el Jubileo ayudó a hacerlo visible y concreto en una experiencia real de Iglesia universal, comunión y alcance misionero. Dio un gran impulso a diócesis y Conferencias Episcopales de todo el mundo, que están empezando a trazar su propio camino.

P: Habló de cómo se ha logrado este camino a nivel global. ¿Qué desarrollos existen hoy en día para una presencia digital y misionera a nivel diocesano y parroquial?

Incluso hoy en día, la tecnología digital en la Iglesia se utiliza a menudo solo para difundir información o difundir celebraciones en línea, sin asumir plenamente que también sea un espacio real para la evangelización. La digitalización pastoral —es decir, llevar al formato digital lo que ya hacemos en persona— es necesaria y positiva, pero no suficiente.

El gran reto es pasar de una visión meramente tecnológica a una perspectiva verdaderamente misionera. Se necesita una perspectiva capaz de replantear el lenguaje, el tiempo y los encuentros que caracterizan la cultura digital, una que mire sobre todo a las personas fuera de nuestras comunidades visibles pero que buscan, a menudo sin saberlo, esperanza y sentido.

En este camino, muchas diócesis y parroquias ya están empezando a dar pasos concretos. El Tercer Grupo de Reflexión Sinodal sobre la Misión en la Cultura Digital insiste en la necesidad de formar y acompañar a misioneros digitales, crear redes en comunión con las Iglesias locales, desarrollar espacios digitales seguros y fortalecer una «misión samaritana» capaz de escuchar, acoger y acompañar a quienes experimentan soledad, sufrimiento o exclusión.

La misión digital no puede permanecer aislada ni limitada a aspectos técnicos. Debe integrarse orgánicamente en la vida pastoral de la Iglesia, con una formación que también sea teológica, pastoral y sinodal, que siempre genere vínculos entre la vida en línea y la vida comunitaria.

P: Si la misión digital no es solo técnica, sino también cultural y pastoral, ¿qué significa esto en relación con la formación de sacerdotes, personal pastoral y misioneros digitales?

La Iglesia debe ser siempre misionera en todo tiempo y lugar, desde la parroquia hasta las periferias más lejanas. Está llamada a salir a encontrarse con quienes sufren, buscan sentido o permanecen lejos de nuestras comunidades. Todos somos misioneros a través del bautismo, pero la misión se concreta según las necesidades de personas reales: como el Buen Samaritano o los discípulos en Emaús. La misión nace del encuentro y se convierte en un servicio, cercanía y caricia de Dios para cada persona.

Esto nos abre a la misión del entorno digital. La cultura digital tiene sus propios idiomas, tiempos y dinámicas. Si la Iglesia no aprende a habitarlos, el Evangelio corre el riesgo de volverse distante o incomprensible. No se trata solo de usar redes sociales o adaptar contenido, sino de asumir una verdadera lógica misionera y relacional, capaz de dialogar con las personas donde viven y expresarse.

Por esta razón, la misión digital no es independiente, sino que atraviesa nuestras homilías, catequesis y toda nuestra actividad pastoral. Debemos preguntarnos si quienes nos escuchan realmente nos entienden.

Implica un gran desafío de entrenamiento. No basta con enseñar herramientas digitales. Es necesario formar discípulos misioneros capaces de proclamar el Evangelio con lenguaje, sensibilidad y cercanía. El Informe Final del Grupo Tres enfatiza esto: la formación debe ser integral – técnica, teológica, pastoral y espiritual – y no solo para algunos especialistas, sino para toda la Iglesia, porque todos habitamos esta cultura digital.

El trabajo misionero en estas redes es un paso más, y muchas veces constituye una «primera proclamación» que llega a personas que nunca entrarían en una iglesia parroquial. Pero precisamente por esta razón también necesita comunidades y estructuras capaces de acoger, acompañar e integrar a quienes llegan de estas nuevas y «lejanas tierras».

P: ¿Cuáles son los riesgos de un compromiso en este ámbito y las precauciones que deben tomar?

Para empezar, existen los riesgos inherentes a los propios entornos digitales: polarización, desinformación, tácticas de manipulación, individualismo y algoritmos que generan aislamiento y agresión. Incluso dentro de la Iglesia podemos caer en la división, la oposición o la búsqueda de un protagonismo que acaba debilitando el testimonio del Evangelio.

Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la misión se vive en la Iglesia, en relación con los pastores y la comunidad, con todo lo que esto conlleva. Esto es lo que garantiza que podemos lograr lo que Jesús nos pide.

Otro riesgo muy común es considerar lo digital solo como una herramienta. En cambio, debemos tomarla como cultura, entrar en su dinámica y acompañar a quienes habitan estos espacios. He visto a muchos misioneros digitales continuar este camino en la comunión, porque han sido escuchados, acompañados, respetados e incluso corregidos cuando ha sido necesario. Si la Iglesia les acompaña, pueden convertirse en verdaderos pastores para muchos y para quienes buscan sentido en las redes sociales.

Por esta razón, debemos tener cuidado de no reducir la misión digital a la producción de contenido religioso. Debemos entenderla como una presencia humana y profética que fomenta el encuentro, el diálogo y la dignidad humana.

En la formación sacerdotal y pastoral, debemos evitar respuestas basadas únicamente en el control o la prohibición. Lo importante es educar el corazón, formando personas libres y maduras capaces de discernir responsablemente su propia presencia y misión en entornos digitales. Por tanto, se necesitan entornos saludables, ricos en humanidad donde haya acompañamiento, escucha y cercanía, en lugar de una mera lógica disciplinar o supervisión formal. Debe ser una formación verdadera en libertad ante Dios.

Otro aspecto importante es evitar que el Mensaje se confunda en el proceso de enculturación. Es necesario adaptar el lenguaje para ser comprendido, pero en este proceso el Mensaje no puede perderse ni confundirse. Es importante recordar que debemos llegar a quienes buscan a Dios, no a quienes ofrecen entretenimiento. Al llegar a quienes sufren, no se trata de una presentación de uno mismo ni de sus ideas.

En última instancia, la misión digital forma parte de la conversión pastoral y misionera a la que el Espíritu Santo llama a la Iglesia. Es un llamado a habitar esta cultura con comunión y caridad, para que allí también nazcan espacios para la escucha, el encuentro y la esperanza.

Estamos en una nueva cultura, y por ello estamos llamados a una nueva misión, para que el mensaje del Señor Resucitado siga proclamando en el corazón de los hombres y mujeres de hoy: «¡La paz sea contigo!»