«Nuestro lugar es en convertirnos»

(ekklesiaonline.org).-Llamados a moldear nuestra evolución tecnológica

Esta reflexión, realizada por el anterior prefecto del Dicasterio Vaticano para la Comunicación, aborda una cuestión crucial: ‘¿Qué significa vivir, comunicarse y dar testimonio del Evangelio de Jesús en un mundo cada vez más dominado por algoritmos? Aquí ofrecemos extensos extractos, con permiso del autor, de un discurso pronunciado por el propio autor durante la Asamblea General del Movimiento Focolare de marzo de 2026.

Es maravilloso estar con todos vosotros en este taller de comunión, fraternidad y diálogo. Con solo su tema, consagrará una forma diferente de entender la ciudadanía y de vivir en el mundo. Nos dice que la unidad no es una suma de partes, ni un monólogo, ni un catálogo de carismas. Más bien, es entender que aún tenemos tiempo para restaurar la comunicación a su núcleo antropológico y cristológico: ser nuevos hombres y mujeres en un mundo que ha envejecido mal.

Comenzaré mi reflexión con el Mensaje del Papa León para el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales 2026 de este año, Preservando las voces y los rostros humanos[1], antes de centrarme en las implicaciones prácticas de los desafíos que se avecinan. Las palabras del Papa nos recuerdan que la evangelización, la misión, el conocimiento y la comunicación están intrínsecamente ligados. Están intrínsecamente ligados, no solo de forma funcional.

Preservar voces y rostros humanos. ¿Qué significan estas palabras en la era actual de fragmentación social e inteligencia artificial, si no es para preservarnos a nosotros mismos? Significa preservar la singularidad de cada persona y la unidad de la raza humana – de nuestra humanidad y nuestros carismos – y convertirnos en los instrumentos más extraordinarios de comunicación, dando testimonio de la verdad y la búsqueda de la unidad.

Ayudando al mundo a pasar página

Como diría Chiara Lubich, lo que importa son las personas, no los medios, que al fin y al cabo son solo una herramienta. Por supuesto, los algoritmos pueden ayudarnos en la comunicación y en el conocimiento, pero no tienen ni voz ni rostro humano, y mucho menos divino. En definitiva, son insípidas. Lo que es más y lo peor es es que los algoritmos pueden imitar, fingir y engañar para hacernos creer lo contrario: que son capaces de pensar, sentir, tener rostros y voces, saberlo todo y entenderlo todo como Dios. Los algoritmos pueden simular emociones, construir relaciones basadas en engaños directos y, por tanto, erosionar rápidamente nuestra capacidad para distinguir la verdad de las falsedades hechas mediante cálculos estadísticos. También erosionan rápidamente nuestra capacidad para distinguir los rostros de las personas de las imitaciones de máquinas, las voces de las copias de sintetizador y nuestra capacidad para distinguir el rostro y la voz de Dios de los de máquinas siempre cambiantes.

Aquí es donde hay espacio para nuestro y su testigo. Aquí es donde radica nuestro y el tuyo reto evangelizador y misionero en el campo de la comunicación: es uno de convertirse en agentes de cambio en las comunicaciones actuales. El mundo no necesita cámaras de eco repetitivas de lo que ya existe. Más bien, necesita gente capaz de ayudar a pasar página… porque, como nos recuerda la Segunda Carta de Pedro, «esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra en la que habite la justicia» (3:13).

Llamados a compartir nuestro encuentro con la verdad

¿Qué significa evangelizar en estos tiempos que corren el riesgo de volverse inhumanos, si no significa compartir con sencillez evangélica la única verdad capaz de devolver sentido a todo? Este es – o debería ser – el secreto de nuestra comunicación. Es ir más allá de cualquier tecnicismo que reduce todo a velocidad, números, funcionalidad y resultados. En cambio, estamos llamados a elegir caminos que nos ayuden a nosotros y a otros a ver que no todo puede calcularse, y que ningún algoritmo podrá reemplazar la belleza, el encuentro humano y el intercambio de conocimientos.

Los algoritmos basados en ganar dinero con cada clic han contaminado los campos de información con noticias distorsionadas. Millones acaban creyendo todo o dudando de todo, lo que al final equivale a lo mismo, porque lleva a no creer en nada. Y es en este contexto donde el Papa nos ha invitado a ponernos manos a la obra, a empezar de cero ofreciendo a la historia la promesa de redención una vez más.

En la sociedad actual impulsada por la comunicación, todos somos comunicadores, todos discípulos misioneros. Todos estamos llamados a compartir la verdad que hemos encontrado. Aceptaste este reto de inmediato, antes que muchos otros. Lo hiciste mirando la aparente paradoja de Jesús en la cruz clamando: ‘Dios mío, ¿por qué me has abandonado?’, y dándote cuenta de que es en la cruz, en el vaciamiento del yo, donde reside el paradigma supremo de la comunicación divina. Dios se hizo humano para mostrarnos el camino hacia su Reino de nuevo y restaurar la unidad rota por el Pecado Original.

Este es un camino diferente, completamente opuesto al que toman quienes confían sin crítica a la Inteligencia Artificial la solución a cada problema. Esto se debe a que el punto es completamente distinto: somos nosotros. Somos nosotros quienes creamos la tecnología digital, las redes sociales y la inteligencia artificial. Pero corremos el riesgo de convertirnos en sus esclavos si no protegemos nuestra humanidad. Sin duda podemos compartir conocimiento ahora como nunca antes, pero también podemos caer en una trampa creada por nosotros mismos, la de la tentación de ser creadores omniscientes y omnipotentes de un mundo nuevo. Es precisamente la misma tentación que el Pecado Original: convertirse en algo como Dios. Es abandonar nuestra propia humanidad para creer en una promesa falsa, en un engaño que puede esclavizarnos.

La inteligencia no puede ser artificial. Además, de lo que hablamos no es de verdadera inteligencia o sabiduría, sino de cálculo y conocimiento. Es una apuesta estadística extraordinariamente efectiva, pero también extraordinariamente capaz de ocultar sus propias limitaciones en cuanto a eficiencia, sus propios errores en la velocidad y sus intereses egoístas tras una aparente neutralidad.

Es importante ser consciente de esto, entenderlo y luego reflexionar sobre cómo equilibrar el instinto con la reflexión, y la velocidad con la conciencia del destino. Sin esta comprensión y reflexión, acabaremos como ratones sin mente corriendo dentro de una rueca.

Evitar el riesgo de devaluar las relaciones

Debemos preservar la distinción entre falso y verdadero, correcto e incorrecto, Cronos y Kairos. Debemos seguir viendo los rostros humanos detrás de los datos y el potencial de cambio que hay bajo todo. La inteligencia artificial incluso puede generar arte, música y texto a velocidades sobrehumanas. Si, sin embargo, como sugirió Saint-Exupéry, es ‘el tiempo perdido en la rosa’ lo que la hace importante, deberíamos saber cómo evitar el riesgo de que el valor intrínseco de cualquier relación colapse. Y esto también incluye el silencio que pasamos contemplando el mundo y escuchándonos unos a otros. Este es un silencio que no calcula ni produce una respuesta inmediata. Más bien, nos lleva a mirar juntos en la misma dirección.

Esto nos convierte en nosotros, os convierte a vosotros, en un medio extraordinario de comunicación como red de personas más que de datos. Es una red en la que lo que importa no es recibir respuestas inmediatas en términos de ‘me gusta’ o como influencers. Más bien, es una cuestión de si y cómo somos instrumentos de la Palabra única y libre que nos integra en un único patrón de significado capaz de explicarlo todo: el Amor.

Por tanto, debemos educarnos para entender que la IA ofrece una relación simulada de ‘Yo-Tú’ pero ontológicamente sigue siendo una relación de ‘Yo-Eso’. Es un objeto que, cuando se cuestiona como si fuera una persona real y no una máquina, simplemente refleja nuestro propio narcisismo sin ofrecernos nunca un verdadero desafío. No es más que suavidad, sin otredad ni conflicto. La IA se presenta como la pareja perfecta, siempre disponible. Y esta falsa intimidad hace que los jóvenes, poco acostumbrados a la ‘lentitud’ y el ‘esfuerzo’ de las relaciones humanas reales, sean especialmente vulnerables. Necesitamos reflexionar —y animar a otros a reflexionar— sobre el frágil regalo de la libertad, sin el cual todo estaría perdido.

Impidiendo que el cálculo sustituya a la profecía y la sabiduría

¿Quién puede garantizar que, una vez que estemos todos ‘en la red de IA’, la historia no se reescribirá para favorecer a quienes tienen el poder para hacerlo?

Todas las personas de buena voluntad necesitan acción para replantear radicalmente la forma en que se gobiernan estas tecnologías. Si no, delegaremos en un oligopolio el poder de definir qué es verdadero, ético y qué puede hablar por miles de millones de personas. Es mucho más aterrador de lo que parece.

Así que, si queremos reparar nuestras redes y usar la Inteligencia Artificial para construir una nueva humanidad, la Iglesia —nosotros, vosotros— tenemos una gran oportunidad y una enorme responsabilidad. Nuestra responsabilidad nos llama a ser una red, a ofrecer una interpretación cristiana del mundo y a construir un ecosistema adecuado de comunicación no solo para nosotros, sino para todos. Es necesario construir un ecosistema que proporcione un espacio más seguro para encuentros, conocimiento, información y un llamado a la acción.

Si hay algo que el pensamiento cristiano no es, no es un cálculo. La media estadística —el alma misma de la IA— incluso cuando produce predicciones precisas, sigue siendo una operación impersonal basada en patrones estadísticos. El amor que lo explica todo, en cambio, es impredecible.

El reto no es rechazar el cálculo, sino evitar que este sustituya a la profecía y la sabiduría. El reto es evitar que la ‘máquina mediática’ reclame la última palabra sobre el destino humano transformando las decisiones en problemas de optimización, escribiendo en compilaciones asistidas y las relaciones en un flujo gestionado de comunicaciones. Depende de nosotros – depende de ti, que naciste para esto – cultivar la libertad humana a través del diálogo con los demás, con Dios y con la Gracia.

El Reino de Dios no se vende por persuasión, sino por testimonio

Aquí reside el secreto que vincula la comunicación con la comunión, y viceversa. Comunión es la palabra cristiana para comunicación. La ‘creatividad comunicativa’ – si es que así la llamamos – de nuestra comunicación no tiene nada que ver con estrategias de marketing comercial ni mensajes políticos. Nunca funcionaría así. Las reglas del marketing y la comunicación de Jesús son, de hecho, dos mundos opuestos. No son complementarios ni conciliables. Son opuestos. El marketing tiene un objetivo específico: vender y ganar cuota de mercado, fomentar la fidelidad del cliente, maximizar beneficios…

El marketing moderno es un arte refinado que estudia a los públicos objetivo, construye una marca, crea necesidades, seduce, persuade y, a veces, manipula. Sabe cómo conectar con el producto para transformar un producto en una experiencia imperditable. Jesús, en cambio, no quería vender nada ni buscaba clientes. Buscaba discípulos. No quería números, sino corazones transformados. Jesús no construyó una marca. Construyó una comunidad de hermanos y hermanas.

Y cuando las multitudes le seguían por las razones equivocadas —por panes multiplicados, milagros espectaculares o la esperanza de un reino terrenal— Jesús tuvo el valor de pronunciar palabras duras, palabras que hicieron huir a la gente.

Mientras el marketing construye pirámides de poder, Jesús las derriba. El marketing busca visibilidad. Jesús a menudo pedía silencio tras sus milagros. El marketing exige cifras cada vez mayores. Jesús terminó su vida terrenal con solo unos pocos fieles seguidores a los pies de la cruz, mientras la multitud gritaba: ‘¡Crucifícalo!’ El Reino de Dios proclamado por Jesús no se impone por la fuerza, ni se vende mediante técnicas persuasivas ni se construye mediante estrategias de conquista. Más bien, se da testimonio del Reino de Dios. Se ha vivido.

Nunca, jamás debemos convertir el Evangelio en un producto de marketing, la Iglesia en un negocio, los fieles en clientes, ni Jesús en una marca.

Imagina una estrategia de marketing basada en el llamado de Jesús para que cada uno de nosotros tome la cruz y le siga, o una estrategia política basada en el amor por los enemigos. Nuestra comunicación debe ser diferente, capaz de transformar actitudes y circunstancias, y la historia con ellas. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que deberíamos hacer. Somos las historias que contamos, y las historias que contamos son lo que vivimos.

Transparencia, claridad y pureza de corazón

Además, la forma de comunicación de Jesús invita a la transparencia y la claridad. Se nos llama a evitar escondernos tras un flujo de palabras y, en cambio, llamar a las cosas por sus nombres propios sin miedo al mundo, incluso en tiempos de crisis. A la luz del Evangelio, la comunicación en crisis se revela como un espacio privilegiado para la verdad, la misericordia, la cercanía y la transformación. Ante las crisis —traición, fracaso, malentendidos, escándalos o provocaciones— Jesús demuestra un estilo de comunicación que no elimina el conflicto, sino que lo supera. Lo convierte en un espacio para el crecimiento y para la revelación del verdadero rostro de Dios.

Por tanto, en toda época, lo que más se necesita para comunicar es la pureza de corazón. Romano Guardini escribió: «Nuestro lugar está en proceso de convertirse. Debemos ocupar nuestro lugar dentro de ella, cada uno en su propio lugar. No debemos resistirnos a lo ‘nuevo’ intentando preservar un mundo hermoso condenado a desaparecer. Tampoco debemos buscar construir, al margen, mediante alguna fuerza creativa fantasiosa, un nuevo mundo que queramos proteger de los estragos de la evolución. Tenemos la tarea de dar forma a esta evolución, y solo podemos cumplir esta tarea adheriéndonos honestamente a ella; aun así, sigue siendo sensible, con un corazón incorruptible, a todo lo destructivo e inhumano que hay en él.». [2]

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[1] León XIV, Preservando las voces y rostros humanos, Mensaje para el 60º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, 24 de enero de 2026.

[2] R. Guardini, Cartas desde el lago de Como: Tecnología y Hombre, traducción al italiano de Giulietta Basso, Morcelliana, Brescia 1993.