Muticom 2023: Como comunicar a partir da cultura do encontro?

(a12.com).-Entre os dias 13 e 16 de julho aconteceu em João Pessoa (PB), a 13ª edição do Mutirão Nacional de Comunicação (Muticom), promovido pela Comissão Episcopal para Comunicação Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Pascom Brasil e Signis Brasil, e que foi organizado pela Arquidiocese da Paraíba.

Jornalistas, publicitários, assessores de comunicação e imprensa, agentes da Pastoral da Comunicação, pesquisadores, professores e estudantes de forma online e presencial receberam diversos conteúdos mostrando como nós devemos comunicar a fé católica, a partir da Cultura do Encontro, visão teológica e pastoral do Papa Francisco, onde na base do dialogo, escuta e discernimento, podemos caminhar juntos e evangelizar ainda mais.

«Cerca de 500 comunicadores e comunicadoras fizeram a experiência de comunicar para a cultura do encontro, cumprindo a missão batismal de caminhar juntos. Motivados pela força transformadora do Evangelho, comprometemo-nos a trilhar este caminho, assumindo a escuta como condição essencial para nos encontrarmos em todos os ambientes e base para um mundo mais unido e reconciliado. Para combater a cultura do descarte, do confronto, da indiferença e do isolamento, em atitude humilde, nos empenhamos a despertar e promover a cultura da proximidade, pois quem comunica faz-se próximo”, diz um trecho da Carta Compromisso em nome dos participantes do Mutirão deste ano.

Neste importante evento foi ensinado que deixemos de lado nossos preconceitos, porque quando julgamos, aplicamos filtros, fechando-nos para o que os outros estão dizendo e também a importância em reconhecer as emoções e necessidades do outro e expressar-se de forma clara e respeitosa. Em um mundo cada vez mais polarizado, comunicar para a Cultura do Encontro pode ser uma abordagem valiosa para promover a compreensão, a colaboração e o respeito mútuo.

«Tenhamos como referência o próprio Jesus, que é o comunicador perfeito em escutar com amor e falar com amor e buscar conviver com as diferenças. O que eu espero é que todos que participaram deste Mutirão possam animar as suas dioceses e paróquias para que todos entrem nesse processo que exige fé , perseverança e empenho de caminharmos juntos apesar das diferenças», disse Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB.

.::Neste vídeo em nosso canal no Youtube você confere com religiosos e especialistas o que vamos praticar em nossa comunicação católica a partir do que foi refletido neste Mutirão de Comunicação