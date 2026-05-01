Perú: Cusco será sede del Encuentro Nacional de Comunicadores Católicos 2026.

La Ciudad Imperial del Cusco se prepara para recibir, por primera vez en su historia, el Encuentro Nacional de Comunicadores Católicos, que se llevará a cabo del 29 al 31 de mayo de 2026 en la Casa de Convivencia Juan Pablo II, en el marco de la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

(iglesiacatolica.org.pe).- Este evento, organizado por la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), busca consolidar el proceso de descentralización iniciado con éxito el año pasado en la Diócesis de Chiclayo. Aquella edición histórica en la “Ciudad de la Amistad”, que fuera la sede episcopal del hoy Papa León XIV, reunió a más de 400 participantes que peregrinaron al Templo Santa María Magdalena de Ciudad Eten y fueron testigos del lanzamiento del Premio Nacional de Comunicación “Cardenal Juan Landázuri Ricketts”.

Un espacio de fe y vanguardia profesional

La edición 2026 en Cusco se presenta como una oportunidad única para que periodistas, agentes pastorales, estudiantes y religiosos de todo el país renueven su misión comunicadora en un entorno de profunda espiritualidad y riqueza cultural.

El objetivo es fortalecer los lazos de la red nacional de comunicadores, brindando herramientas actuales para enfrentar los retos del mundo digital, siempre bajo la luz del Evangelio y la guía de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales”, señala Mons. Edinson Farfán, Obispo de Chiclayo y Presidente de la Comisión Episcopal.

Detalles del Evento:

Fecha: Del 29 al 31 de mayo de 2026.

Del 29 al 31 de mayo de 2026. Lugar: Casa de Convivencia Juan Pablo II, Cusco.

Casa de Convivencia Juan Pablo II, Cusco. Donación: S/ 150 Soles.

S/ 150 Soles. Perfil del asistente: Comunicadores, periodistas, docentes, religiosos y estudiantes interesados en la comunicación con valores.

Inscripciones e Informes

Las inscripciones ya se encuentran abiertas de manera virtual. Los interesados pueden asegurar su participación a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/HtDoggC5.

Para mayor información y consultas directas, la Comisión ha habilitado los siguientes canales de atención: