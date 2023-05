«Se Buscan Rebeldes», el canal que va por más revolución en internet

El sacerdote español Ignacio Amorós cuenta a Aleteia la misión y el desarrollo de un proyecto de evangelización católico lanzado a través de Youtube y que ya tiene más de tres millones de visualizaciones

(es.aleteia.org).-«Se Buscan Rebeldes es un canal de evangelización católico dirigido a la nueva cultura digital de un mundo globalizado, que busca dar a conocer el mensaje de felicidad cristiano para mejorar la vida de las personas desde la fe católica, procurando elaborar el contenido de forma diferente, con un lenguaje cercano y actual, y con una producción atractiva y profesional. Intentamos explicar realidades que a veces resultan muy complejas, de forma luminosa y pedagógica».

Amorós resume con estas palabras la misión de un canal en Youtubeque va por más en internet. En efecto, este sacerdote español –actualmente en Maldonado, Uruguay- es uno de los que está detrás de un proyecto de nueva evangelización que de alguna manera se consolidó en tiempos de pandemia del coronavirus.

A continuación la entrevista que mantuvo Aleteia con Amorós, quien además de doctor en Teología Sistemática por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (España) y colaborar en diversos proyectos en países como Burundi, Nicaragua, India y España, es autor de varios libros, entre ellos «La revolución de Dios. La belleza de la fe católica hoy» (Nueva Era, 2022):

– ¿Cómo surgió esta iniciativa, hace cuánto que está funcionando y cómo se ha dado su desarrollo?

En septiembre de 2020, cuando lanzamos nuestro canal de evangelización católico «Se Buscan Rebeldes», nos sorprendió comprobar la gran cantidad de personas que deseaban saber más acerca de Dios. Se nos hizo patente que el hombre «digital» sigue buscando la trascendencia, sigue buscando respuestas, sigue buscando a Dios[1].

Es fascinante ver cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías para servir a la evangelización y al apostolado —algunos incluso pensamos que la principal misión de internet es ser un canal para extender el Evangelio por todo el mundo—. Sea así o no, está claro que la nueva cultura digital nos brinda una oportunidad para llegar a muchos que todavía no conocen a Jesucristo.

Todos los católicos tenemos una vocación al apostolado, y la Iglesia, a través del Papa y del nuevo Directorio General para la Catequesis, nos pide evangelizar la nueva cultura digital[2]. Este proyecto evangelizador pretende ser un granito de arena que ayude a llevar a cabo la misión de la Iglesia, y así «dar razón de nuestra esperanza» (1 Pe 3, 15).

Queremos ser una aportación más a la misión evangelizadora de la Iglesia, que ha recibido el encargo de Jesucristo de anunciar por todo el mundo el Evangelio. Nuestro deseo no es convencer a nadie, sino proponer el mensaje de Jesucristo yendo a lo esencial, de una forma nueva y cercana, porque el Evangelio siempre es novedoso. Como enseñó Juan Pablo II, la fe «no se impone, se propone»[3].

Después de dos años produciendo una gran cantidad de vídeos en el canal de Youtube «Se Buscan Rebeldes», hemos visto que muchas personas buscan contenido católico en internet. El volumen de búsquedas de temática religiosa es mucho más elevado de lo que, en un primer momento, podríamos pensar. Millones de personas buscan a diario formación cristiana en temas como Jesucristo, el fin del mundo, la Iglesia, la Virgen, los sacramentos y otros muchos temas espirituales. Todo esto demuestra la sed de Dios que hay en el mundo de hoy y también que el ser humano del siglo XXI no ha dejado de ser un buscador de la verdad. La cantidad de búsquedas que aparecen en internet constituyen una prueba de ello.

En términos económicos y salvando las distancias, se podría decir que Jesucristo es el mejor producto y el peor vendido. Partiendo de que todos sabemos que en realidad Jesucristo no es un producto, sino el mismo Dios hecho hombre (cf. Jn 1,16), esta analogía nos puede servir para darnos cuenta de la necesidad de dar a conocer a Cristo de forma atractiva y cercana. Pero no es solo cuestión de marketing, sino de hablar desde el corazón. Como reza el lema cardenalicio de John Henry Newman: Cor ad cor loquitur («el corazón habla al corazón»). Jesucristo nos revela el secreto más buscado por todos los hombres: el secreto de la felicidad, el sentido de la vida y nuestra meta. No existe nada tan atractivo como Jesucristo y su mensaje de amor. No es necesario crear la necesidad, porque la demanda ya está presente en el corazón de los hombres como un «deseo de Dios»[4].

«La revolución del amor»

– ¿Por qué Fulton Sheen, Josemaría Escrivá y Madre Teresa fueron elegidos como los referentes de este proyecto?

En realidad, no fueron elegidos, sino que simplemente son tres santos, entre otros muchos que citamos, que han influenciado de manera especial en algunos de los que hemos comenzado ente proyecto evangelizador. Fulton Sheen fue un maestro de la evangelización en el siglo XX, san Josemaría tenía ese don de lenguas por el que le entendía gente de toda clase social, y Madre Teresa tuvo un poder con sus humildes palabras que transformaron el mundo.

En este sentido, en el convulso siglo XX, en el que hubo dos guerras mundiales y muchas revoluciones sangrientas, Madre Teresa fue un signo de contradicción, una luchadora no violenta que defendió la paz y la reconciliación. Por eso, en 1985, en la Sede central de las Naciones Unidas, la llamaron «la mujer más poderosa del mundo»[5]. Ella, que no tenía dinero ni ejércitos, había transformado el mundo a través del amor en acción.

A Madre Teresa le gustaba decir que nosotros debemos extender la «revolución del amor»[6] a través de una vida de servicio. Deseaba encender el mundo entero con el fuego del amor de Dios (cf. Lc 12, 49-53). La Iglesia la envió a anunciar el mensaje de paz y de misericordia de Jesucristo, evitando todo juicio y todo discurso de odio. Así fue como ella anunció la religión del amor y del servicio caritativo, especialmente a los más pobres de los pobres.

Los cristianos que deseamos transformar el mundo con la rebeldía de Jesucristo podemos aportar nuestro granito de arena para construir lo que san Juan Pablo II llamaba la «civilización del amor»[7], y que no es otra cosa que hacer presente el reino de Dios en el mundo. Esta es la revolución silenciosa que es capaz de cambiar el mundo entero, descubriendo el infinito amor de Dios y llevando este amor a todos los hombres, especialmente a través de las obras de misericordia.

Temas

– ¿Tienen algún proceso especial de selección de temas para tratar en el proyecto Se Buscan Rebeldes? Tengo entendido que el público objetivo son los jóvenes

Los temas que procuramos preparar, grabar, producir y difundir, se pueden encuadrar fundamentalmente en dos categorías. Por un lado, preparamos temas doctrinales sobre la fe, intentando explicar los temas esenciales de nuestra fe católica yendo a lo esencial, en positivo, empático, existencial y con Jesucristo en el centro. En este sentido, tenemos los temas principales en torno al kerygma cristiano, los grandes interrogantes del ser humano, pero, además, otros temas como los Sacramentos, la moral católica, temas de oración y vida cristiana.

Por otro lado, preparamos temas que consideramos actuales o «polémicos» para entablar un diálogo con el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, tenemos vídeos sobre si es pecado tatuarse, sobe sexualidad, teología del cuerpo, noviazgo, provida, New Age o yoga…

En fin, tenemos ya 194 vídeos sobre distintos temas de la fe católica y la vida cristiana, en el que participamos 8 oradores distintos, entre sacerdotes, religiosas y laicos.

No se ha seguido una estructura uniforme, propia de una plataforma académica, sino que se ha adaptado el material para facilitar la experiencia espiritual y formativa. No pretende ser un canal exhaustivo que trate íntegramente todos los temas de la doctrina católica, sino que ofrece algunos temas que pretenden responder a los grandes interrogantes de la vida: ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cuál es nuestra meta en la vida?

En la edición de los vídeos se incluyen imágenes con el objetivo de ayudar a fijar la imaginación en el misterio de fe que se trata. En el mundo actual tenemos una sobredosis de imágenes en la cabeza y ayuda mucho ordenar a la «loca de la casa» para que nos ayude a comprender mejor los misterios de fe. Además, se han resaltado algunas citas bíblicas o frases que consideramos importantes para que se puedan aprehender con mayor facilidad.

Adaptar el lenguaje

– ¿Cuál considera que es el secreto para cautivar con estos temas a los jóvenes que navegan por internet en medio de las variadas inquietudes?

En mi opinión, es la empatía. Es decir, conseguir transmitir que eso que estamos predicando toca sus vidas y los puede llevar a vivir una vida más feliz. Todo ello, poniendo a Jesucristo en el centro. En concreto, destacaría las siguientes características que, en mi opinión, debe tener la nueva evangelziación de hoy, y que está presente en el Magisterio:

Empatía, poniéndose en el lugar de la gente de hoy. Partir de lo concreto de las personas.

Ir a lo esencial de cada tema: kerygmático.

Lenguaje actual (millennial, centennial): condescendencia divina. Evitar el lenguaje clerical.

Existencial: que toque la vida concreta de las personas.

En positivo, como una propuesta hacia adelante, hacia algo mejor. No como prohibiciones.

Imagen y belleza que ayude atraer la atención, elevar el alma y ordenar la imaginación.

Jesucristo en el centro, porque es la esencia del cristianismo.

Plano sobrenatural, para no quedarse en un mero psicologismo.

A veces, hablando con jóvenes de temas religiosos, me han planteado dudas acerca de Dios o de la vida. Yo les he contestado con la doctrina católica y expresándome lo mejor que he podido, pero entonces ellos me han dicho: «Muy bien, pero ¿nos lo puedes explicar ahora en lenguaje millennial, o centennial, de tal forma que se entienda?».

En estos vídeos, hemos procurado ir a lo esencial, con la intención de adaptarnos a la forma de hablar y pensar de la gente del mundo en el que vivimos. Si Dios ha tenido la condescendencia de adaptarse a la forma de comunicarse de los hombres para que le entendiéramos[8], ¿por qué nosotros no podemos hacer el esfuerzo de adaptar nuestro lenguaje y las verdades de fe a la forma de hablar que tiene la gente hoy?[9].

Eso no quiere decir cambiar la verdad, sino acercar a Dios al mundo. Si Jesucristo se adaptó a la gente sencilla de su época y les habló por medio de parábolas y utilizando analogías de la agricultura o del campo, ¿por qué no vamos nosotros a adaptar nuestro lenguaje a la forma de hablar actual? ¿Y si esta es millennialun lenguaje actual? Pues intentaremos hablar en lenguaje millennial actual sin reducir el contenido de la fe ni proponer una fe para gente carente de inteligencia. Es lo mismo que hizo san Pablo y por eso escribió: «Me he hecho todo a todos, para salvar de cualquier manera a algunos» (1 Cor 9,22).

– ¿La pandemia y el auge de estas plataformas de comunicación de alguna manera ha sido lo que ha permitido dar el salto para llegar a más jóvenes?

Sí, realmente estas dos realidades han sido dos de las causas principales del lanzamiento de este canal. En primer lugar, el auge de las redes sociales y las plataformas de comunicación en internet. Es decir, la mayor parte de la gente que busca contenido católico o cristiano, lo busca en internet, principalmente en Youtube o Google. Y, entendemos, que la Iglesia tiene que estar presente ofreciendo la fe católica a todos.

Por otro lado, la pandemia, además de hacernos a todos más digitales, sobre todo, nos ha dejado algo más de tiempo disponible para dedicarlo al estudio, a la preparación de contenido, a la grabación y edición de los vídeos. Eso ha sido un factor importante.

Además, durante varios años hemos estado siguiendo el trabajo que han hecho algunos evangelizadores en el mundo, sobre todo, en Estado Unidos, que nos parece con son un buen modelo para el canal, como Ascension Presents, Word on Fire, entre otros.

Aun así, el motivo principal del lanzamiento de este canal es el mandato de Jesucristo antes de ascender a los cielos que dice: «Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura» (Mt 28, 19). El papa Francisco ha sido uno de los grandes impulsores de este apostolado, cuando en 2013, exhortó a todos los jóvenes católicos en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Dijo: «¡Hagan lío! ¡Quiero lío en las diócesis, quiero que la Iglesia salga a la calle!»[10]. Eso es lo que pretendemos con este apostolado, «hacer lío» en la forma que nos pide el vicario de Cristo en la tierra.

– ¿Usted se considera un youtuber católico? ¿Se están haciendo bien las cosas en cuanto a la evangelización a través de las redes sociales?

No sabría decirte. Yo me considero a mí mismo simplemente sacerdote de Jesucristo. Sólo sacerdote,100×100 sacerdote y nada más que sacerdote. Y orgulloso de ser sacerdote católico. Eso es lo que soy. Además, tengo varias pasiones como la teología espiritual, la Divina Misericordia y la evangelización. En este sentido, como me apasiona la evangelización, estoy dispuesto a meterme donde haga falta para dar a conocer a Jesucristo y el amor de Dios que tanta gente no conoce. Si, eso me lleva a ser youtuber, influencer, escritor o profesor… bienvenido sea. Yo creo que si san Pablo estuviera ahora aquí entre nosotros, estaría haciendo vídeos para YouTube, Instagram y todas las plataformas digitales, para anunciar a Jesucristo a todo el mundo.

¡Anticonformistas!

– ¿Cómo podría definir y a un cristiano rebelde en el Siglo XXI?

Mira, en el mundo de hoy rebelde es el que no le da la gana dejarse llevar por la corriente, el que no quiere vivir como un egoísta, el que no soporta vivir pisando a los demás, el que decide no vivir como un animalito, el que no aguanta estar horas tirado en el sofá, el que no protesta sin dar una solución positiva.

Rebelde es el que no vive solo para el dinero, el que es dueño y señor de sí mismo, el que está decidido a levantarse cuando cae, el que no vive dependiendo de la sociedad de consumo, el que quiere pasar por la vida haciendo el bien, el que quiere dar la vida por Dios y por los demás. Sí, esos son los rebeldes que siguen al mayor rebelde de la historia, Jesús de Nazaret.

El que pretende ser un rebelde de Dios no se conforma con una vida mediocre, con ser simplemente bueno, sino que desea enamorarse por completo de Dios y del mundo, y con su vida contribuir a hacer un mundo mejor. Ante el hedonismo, ante la carga pagana y materialista que nos ofrecen, Cristo quiere ¡anticonformistas!, ¡rebeldes de Amor!

La revolución que comenzó Jesús y a la que se han unido millones de personas de todo el mundo a lo largo de los siglos es la que te quiero proponer hoy, para que seas un rebelde, un inconformista.

Audiencia en Hispanoamérica

– ¿Qué pude comentar en cuanto al número de suscriptores, visualizaciones y planes de futuro?

Actualmente, el canal cuenta ya con una comunidad global de 63.000 seguidores en el que la media de edad es de entre 25-35 años y el 60% de la audiencia es femenina. La audiencia está repartida principalmente por Latinoamérica y España, con un predominio de México, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador.

«Se Buscan Rebeldes» cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y más de 1 millón de reproducciones en Instagram. Además, cuenta con 38.500 suscriptores en YouTube, 23.000 seguidores en Instagram, y 15.000 usuarios en grupos de Wathsapp.

El vídeo más visto es La misericordia de Dios lo hace todo nuevo, con las de 120.000 visualizaciones.

Mirando hacia adelante, desde «Se Buscan Rebeldes», se va a comenzar una tercera etapa de promoción y difusión de contenidos de una firma más profesional. Después de una primera etapa de preparación de contenidos y una segunda etapa de lanzamiento y continuidad, ahora se van a centrar los esfuerzos en la promoción del contenido y su difusión de manera más constante y profesional. Además, se está preparando una plataforma digital con el objetivo que se una biblioteca de fe donde la gente católica y no católica pueda encontrar material formativo de calidad y fiel a la Iglesia.

En este sentido, llevamos trabajando varios meses con varias empresas de comunicación en España y Latinoamérica, que se han visto interesadas en participar en este proyecto y trabajar juntos en extender la fe católica en el mundo digital. Tenemos la esperanza que este nuevo impulso sirva para llevar el Evangelio de Jesucristo y el amor de Dios a muchas personas, porque «el amor de Cristo nos apremia» (2 Cor 5, 14).

